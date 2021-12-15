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屏府推創意月曆農民曆 融入物產四季特色

中央社 / 屏東縣15日電

屏東縣政府推出2022「屏東農民曆-野餐屏東」及創意月曆，分別融入屏東物產及在地四季特色，在縣府、屏東2家百貨公司、國道服務區與台北、台中及高雄台鐵站供索取。

縣府今天召開宣傳記者會，研考處長黃國榮表示，縣府自2016年開始推出農民曆及月曆，今年推出的創意農民曆特輯，將24節氣與屏東各鄉鎮的在地體驗、物產結合，以12項野餐提案帶領大家感受屏東與自然美好共存的模樣。

黃國榮表示，在草地鋪上野餐墊，品嘗萬丹紅豆餅；山頂擺上露營椅，沖上一杯原鄉咖啡；海邊放上躺椅，享受枋山芒果，新的一年，期望大家在豐富的自然景致中，與屏東自然美好相遇。

黃國榮表示，屏東創意月曆將季節變化及在地特色納入其中，並結合城市行銷，深化設計屏東美學，每個月份以不同植物作為主視覺，勾勒在地自然與人文風景。

黃國榮說，月曆背面明信片的設計方式，讓使用者能將屏東之美寄給遠方的親朋好友，傳達來自國境之南的思念與祝福。

農民曆及月曆限量發行，即日起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心屏東店服務台、各國道服務區及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台都可免費索取。

屏東縣政府 月曆 農民

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