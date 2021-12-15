高雄市三民區明仁好室社會住宅將於23日舉辦動土典禮。依高市都發局數據，累計今年高市有4處社會住宅動土興建，並朝1萬戶社宅供給目標穩定推動。

高雄市政府都市發展局今天新聞稿表示，繼11月15日左營區崇實安居、19日鳳山鳳松、鳳誠安居社會住宅動土，國家住都中心將於23日在三民區明仁好室社宅舉辦動土典禮。累計今年高雄市有4處社會住宅動土興建，朝1萬戶社宅供給目標穩定推動。

在中央與地方合力下，高市社會住宅推動今年成績亮眼，陸續在左營、鳳山及三民區動土興建社會住宅。明仁好室社會住宅動土典禮將由國家住都中心舉辦，住都中心已函邀市長陳其邁、副市長林欽榮及地方民意代表出席，一同為工程順利完工祈福。

依都發局資料，明仁好室位於民族一路旁，鄰近河堤國小，交通便捷且生活機能優異。基地面積約1868平方公尺，將興建社會住宅139戶，分別規劃有1~3房型居住單元，以因應不同居住需求。

延續今年動土的社會住宅設計模式，明仁好室也設置日照中心，提供居住與社會服務照顧機能在社區中，建築設計也秉持一貫理念將綠建築、智慧建築設計標章及耐震設計納入。

陳其邁表示，安居樂業是市府對高雄市建設最高原則，今年除積極媒合大型產業進駐高雄市，並成效逐漸展現。在引入新型態產業，促進城市經濟發展下，也提供高齡、身障及單親弱勢，及就業青年安居的社會住宅，讓市民有好的工作、好的居住環境。因此，對於產業進駐高雄所衍生的企業員工、以及弱勢、青年市民等居住需求，更是布局推動社宅的主要考量。

都發局長吳文彥說，社會住宅陸續動土是市府推動社會住宅決心與具體成效展現。目前有多處社會住宅進行規劃設計中，也將陸續動土興建，預計3~4年後可完工啟用。