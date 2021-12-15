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打造9米高大鮪魚遊戲塔 潘孟安：明年兒童節禮物

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港共融式公園，主題為「大鮪魚航海樂園」，縣長潘孟安（右二）出席舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣東港共融式公園，主題為「大鮪魚航海樂園」，縣長潘孟安（右二）出席舉行動土典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣府致力於改造各鄉鎮老舊公園，讓公園不只是在地居民休憩場所，也能成為成人體健機能、生態教育及親子共享的全方位新據點，東港鎮兒童公園重新打造提升，今舉行動土典禮，縣長潘孟安說，預計在明年4月完工，給孩子們的兒童節禮物。

屏東縣府水利處指出，東港鎮兒童公園位在船頭路，基地面積約6795平方公尺，緊靠東港第一排水南端，附近周邊為住宅社區，並比鄰東港高中及幼兒園，交通位置便利。園內現有遊憩區多為罐頭遊具，且整體設施老舊，民眾使用率低，因此縣府規畫並與設計、施工團隊協調合，將打造為東港的共融式公園。

東港共融式公園，主題為「大鮪魚航海樂園」，有9公尺高的大鮪魚遊戲塔，設置三段低中高滑梯，還有首度引進的無動力玩水設施、還有東港1號遊戲船。公園設計前，也與以栗國小學童們參與討論，打造孩童們心目中的公園。

水利處指出，公園經費3千萬元，透過改善與強化公園內遊具設施、動線、植栽及照明設備，除設置多項親子共同參與設施的兒童遊憩區與成人體健區，更強調通用設計及無障礙空間，使無論是兒童、高齡者以及身障人士皆能使用園內設施。

植栽方面採用四季變化配置，民眾在步道散步時可以欣賞園內四季不同景觀的風貌之外，未來也能作為學童生態環境教育場域使用。

縣府指出，東港鎮兒童公園結合東港水資源豐沛特性的戶外戲水區，整體設計融合海洋元素意象，打造具有地方特色的共融式遊戲場，賦予兒童公園全新的面貌。

縣長潘潘孟安說，預計明年4月完工，給孩子們的兒童節禮物；另外也陸續在崁頂、南州、林邊等鄉鎮打造一鄉鎮一共融公園。

屏東縣東港共融式公園，主題為「大鮪魚航海樂園」，縣長潘孟安（中）出席舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣東港共融式公園，主題為「大鮪魚航海樂園」，縣長潘孟安（中）出席舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣東港共融式公園，主題為「大鮪魚航海樂園」，有9公尺高的大鮪魚遊戲塔，設置三段低中高滑梯，還有首度引進的無動力玩水設施、還有東港1號遊戲船。圖／屏東縣府提供
屏東縣東港共融式公園，主題為「大鮪魚航海樂園」，有9公尺高的大鮪魚遊戲塔，設置三段低中高滑梯，還有首度引進的無動力玩水設施、還有東港1號遊戲船。圖／屏東縣府提供
屏東縣東港共融式公園，主題為「大鮪魚航海樂園」，有9公尺高的大鮪魚遊戲塔，設置三段低中高滑梯，還有首度引進的無動力玩水設施、還有東港1號遊戲船。圖／屏東縣府提供
屏東縣東港共融式公園，主題為「大鮪魚航海樂園」，有9公尺高的大鮪魚遊戲塔，設置三段低中高滑梯，還有首度引進的無動力玩水設施、還有東港1號遊戲船。圖／屏東縣府提供

東港 通用設計 屏東縣

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