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高市愛河採國際級智慧控燈系統 要讓台灣燈會更閃耀

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
迎接明年台灣燈會，高市府將以智慧控制燈光系統整合高流建築燈光，搭配節慶活動在愛河灣進行燈光展演。圖／高市文化局提供
迎接明年台灣燈會，高市府將以智慧控制燈光系統整合高流建築燈光，搭配節慶活動在愛河灣進行燈光展演。圖／高市文化局提供

台灣燈會明年重返高雄，高雄市這次打造雙主場，燈區場域面積規模刷新紀錄，更以「陸海空」全面策展的概念佈局，結合高雄智慧城市發展策略，進行城市整體光環境美學改造。

明年台灣燈會首度嘗試雙主場，選定高雄愛河灣及衛武營藝術園區呈現，其中愛河灣曾施放國慶焰火，一舉驚艷國際，明年台灣燈會，高市府會在愛河沿岸打造具數位美學、節能且兼具動態展演功能的國際級智慧控制系統，讓愛河更加閃耀。

高雄市副市長史哲表示，「光環境」向來是國際城市建設重要一環，像英國倫敦2018年啟動泰晤士河燈光景觀計畫「Illuminated River」，點亮橋體、水岸景觀，喚起民眾重新對於城市空間歷史的重視。

他說，高雄是唯一兼具海港與河川共存的港灣城市，2020年跨百光年勇奪美國Muse Design Awards鉑金獎，讓世界看見高雄，延續跨百光年精神，明年台灣燈會將以光的盛會，凝聚整座城市信念。「20年前，燈會讓大家看見愛河蛻變。20年後，高雄的主燈更將是這條河。」

史哲說，台灣燈會會透過愛河橋梁燈光色彩變化及周邊水岸光環境改造，把城市治理、燈光環境美學的概念導入，開創智慧城市燈光美學新概念。

文化局表示，愛河光環境橫跨範圍廣、施工難度高，也有賴周邊商家協力改造。這次愛河水岸更重新點亮近千盞景觀矮柱燈，透過燈控系統律動變色，成為串起愛河最閃亮的「珍珠項鍊」。

文化局也邀請亞洲知名照明設計師參與愛河光環境改造團隊，由曾經改造台北101、上海外灘燈光的「燈光詩人」賴雨農擔任總設計，結合昕諾飛(前身為飛利浦)及高流燈光團隊合敬企業，使用與英國泰晤士河、上海外灘、台北101同等級國際級燈光控制系統，透過光纖網路串接高流中心、輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋進行燈光連動，這是國內首創，也是最大規模景觀橋梁連動控制燈光案。

2020台灣燈會，高市府在愛河灣採取智慧燈光系統整合橋體搭配活動設定多種編程展演模式，展現數位美學。圖／高市文化局提供
2020台灣燈會，高市府在愛河灣採取智慧燈光系統整合橋體搭配活動設定多種編程展演模式，展現數位美學。圖／高市文化局提供
高雄市史哲副市長(右)偕知名照明設計師賴雨農(左)到愛河灣進行燈光測試。圖／高市文化局提供
高雄市史哲副市長(右)偕知名照明設計師賴雨農(左)到愛河灣進行燈光測試。圖／高市文化局提供

台灣燈會 愛河 文化局

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