高市愛河採國際級智慧控燈系統 要讓台灣燈會更閃耀

台灣燈會明年重返高雄，高雄市這次打造雙主場，燈區場域面積規模刷新紀錄，更以「陸海空」全面策展的概念佈局，結合高雄智慧城市發展策略，進行城市整體光環境美學改造。

明年台灣燈會首度嘗試雙主場，選定高雄愛河灣及衛武營藝術園區呈現，其中愛河灣曾施放國慶焰火，一舉驚艷國際，明年台灣燈會，高市府會在愛河沿岸打造具數位美學、節能且兼具動態展演功能的國際級智慧控制系統，讓愛河更加閃耀。

高雄市副市長史哲表示，「光環境」向來是國際城市建設重要一環，像英國倫敦2018年啟動泰晤士河燈光景觀計畫「Illuminated River」，點亮橋體、水岸景觀，喚起民眾重新對於城市空間歷史的重視。

他說，高雄是唯一兼具海港與河川共存的港灣城市，2020年跨百光年勇奪美國Muse Design Awards鉑金獎，讓世界看見高雄，延續跨百光年精神，明年台灣燈會將以光的盛會，凝聚整座城市信念。「20年前，燈會讓大家看見愛河蛻變。20年後，高雄的主燈更將是這條河。」

史哲說，台灣燈會會透過愛河橋梁燈光色彩變化及周邊水岸光環境改造，把城市治理、燈光環境美學的概念導入，開創智慧城市燈光美學新概念。

文化局表示，愛河光環境橫跨範圍廣、施工難度高，也有賴周邊商家協力改造。這次愛河水岸更重新點亮近千盞景觀矮柱燈，透過燈控系統律動變色，成為串起愛河最閃亮的「珍珠項鍊」。