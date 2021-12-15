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高市今年第4座社宅「明仁好室」 12/23動土

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
國家住都局預計12月23日在高雄市三民區動土興建明仁好室社會住宅。圖／高市都發 局提供
國家住都局預計12月23日在高雄市三民區動土興建明仁好室社會住宅。圖／高市都發 局提供

高雄市上月15日相繼進行左營區崇實安居、鳳山鳳松、鳳誠安居三處社會住宅動土，另一處三民區明仁好室社會住宅預計12月23日將動土，高雄市都發局表示，高市今年累計共有4處社會住宅動土興建，將朝1萬戶社宅供給目標推進。

高市都發局表示，三民區明仁好室位在民族一路旁，基地面積1868平方公尺，鄰近河堤國小，交通便捷、生活機能優異，將建139戶，規劃1至3房，現址也將設日照中心，提供居住與社會服務照顧機能。社區建築設計更並採綠建築及智慧建築，也納入耐震設計。

陳其邁市長表示，安居樂業是高雄市建設的最高原則，市府今年除媒合大型產業進駐高雄市，也提供高齡者、身障及單親弱勢及就業青年安居的社會住宅，讓市民有好的工作、好的居住環境。對於產業進駐高雄所衍生的企業員工及弱勢、青年市民等居住需求，是積極布局推動社宅的主要考量。

都發局吳文彥局長說，目前高市尚有多處社會住宅進行規劃設計中，預計3至4年後可完工啟用。

社會住宅 高雄市 綠建築

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