2022年智慧城市展在高雄 陳其邁：值得期待

高雄市為迎接2022年智慧城市展在高雄，今天高市長陳其邁、行政院政務委員唐鳳、國發會主委龔明鑫等人在出席「迎接2022智慧城市展在高雄暨高雄市智慧城市推動委員會2021年會」。陳其邁說，高雄的智慧運用就在生活當中，更用「有路沿路唱歌，無路蹽溪過嶺」形容推展智慧城市的過程。

陳其邁表示，「智慧城市展在高雄一定有高雄特色，值得期待。」今天主要是智慧城市推動委員會的例行性會議，第二個就是2022的智慧城市展在高雄，明年將是這一年多來練兵成果的展現。明年智慧城市展在高雄，這應該是離開台北以後第一場最大的國際型5G AIoT應用服務展，這幾年不管是科技部或者是經濟部、交通部與國發會等等有很多科專的專案，也都在高雄實現。

龔明鑫指出，高雄這一多來招商引資成效卓越，「一年多前高雄還在討論要不要蓋摩天輪，誰有想過台積電真的會來高雄？這就是陳其邁太會盧了，非常努力。」

市府表示，亞灣5G AIoT創新園區是110億國家級計畫，預計創造1200億產值。陳其邁指出，不只是新創產業，高雄更藉由傳產的龍頭，像中油、中鋼還有台電等，用以大帶小的方式來協助新創公司，藉由外部創新，來解決在過去傳統在製造裡所碰到的困難，進行加速在傳統產業的數位轉型。

今天活動行動劇的方式呈現市府各局處智慧發展成果，包括農漁業的產銷大數據、作物預警系統的高雄農來訊；水利局的高雄智慧水利監測密網計畫，以及衛生局的長照2.0、自動偵測跌倒系統，以及交通局的MenGo卡等。