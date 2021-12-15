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與屏東自然相遇縣府農民曆野餐屏東、首推出創意桌曆

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影

屏東縣府連續多年推出屏東農民曆，每次推出都在兩周內索取一空，2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份，在屏東縣南北棟服務台、屏東太平洋百貨、環球購物中心屏東店、各國道服務區、台北、台中與高雄等台鐵車站服務可均可免費索取。

屏縣府研考處指出，今年推出「2022屏東農民曆－野餐屏東」創意農民曆特輯，24節氣與屏東各鄉鎮在地體驗、物產結合，以12項野餐提案帶領大家感受屏東與自然美好共存模樣。草地鋪上野餐墊，品嘗萬丹紅豆餅；山頂擺上露營椅，沖上一杯原鄉咖啡；海邊放上躺椅，享受枋山芒果，野餐就是要chill！新的一年，期望大家在豐富的自然景致中，與屏東自然美好相遇。

縣府首次發行「2022年屏東創意桌曆」，設計思考將季節變化及在地特色納入其中，結合城市行銷，創造屏東新視野，深化設計屏東美學影響力。

屏東創意桌曆每個月以不同植物作為主視覺，強調光影的構圖，勾勒在地自然與人文風景，文青風格的表現手法不僅表達新世代觀點，溫暖的繪圖十分親近大眾。透過細膩、質感的設計，讓屏東創意桌曆猶如藝術品般，帶領使用者深入了解屏東豐富的文化底蘊及自然人文魅力。

屏東桌曆也採明信片的設計方式，讓使用者能將屏東之美寄給遠方的親朋好友，傳達來自國境之南的思念與祝福。

「2022屏東農民曆－野餐屏東」及「2022年屏東創意桌曆」限量發行，即日起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心(屏東店)服務台、各國道服務區及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台均可免費索取，邀您一起收藏屏東四季之美，詳細發送地點民眾可至屏東縣政府官網最新消息中查詢( https://www.pthg.gov.tw/planreo/Default.aspx )。

屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出2022年農民曆以「野餐屏東」為主題，帶領大家體驗屏東的春夏秋冬，更首次推出屏東創意桌曆，邀請大家收藏屏東四季之美，即日起開放索取，農民曆、桌曆都限量各3萬份。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 農民

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