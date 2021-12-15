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聽鬼滅主題曲 週六高捷公益交響音樂會

中央社 / 高雄15日電

去年因疫情停辦的高捷主題音樂會，「2021高雄捷運公益交響音樂會」週六晚間7時在高捷中央公園站登場。將三度邀請南台灣交響樂團演出鬼滅之刃、航海王等動漫畫主題曲。

高雄捷運公司舉辦的「2018仲夏夜動漫交響音樂會」、「2019 Fantastic Movie Themes公益交響音樂會」等不同類型主題音樂會都頗受好評。2020年則因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量停辦。

高捷今天新聞稿表示，疫情趨緩，週六晚間7時在高捷中央公園站舉辦「2021高雄捷運公益交響音樂會～Animation Best！動漫最高！」包括三度受邀全國重磅級管弦樂團-南台灣交響樂團，以及網路當紅音樂演奏家RuRu與品舒，以交響樂重新詮釋進擊的巨人、新世紀福音戰士、太空戰士7、火影忍者疾風傳、獵人、鬼滅之刃、航海王及高捷少女等動漫主題曲。

音樂會有Cosplay動感表演(由KIRABASE扮演輕軌少女隊、HINAKO&月讀女僕扮演高捷少女)及EvolutioN舞團螢光棒熱力演出，帶來聽覺視覺雙重饗宴。現場有轉播區及網路直播(輕軌少女隊IG、高捷YouTube頻道)，音樂會免費入場。

新聞稿表示，為響應公益，當晚6時起販售愛心節目單(每份新台幣200元，附贈輕軌少女隊特製版一卡通1張，數量有限售完為止)。義賣力行「一次公益不算少，二次公益更美好」理念，所得由高捷總經理王亞洲現場致贈中華民國喜願協會。

音樂會 高捷 交響樂團

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