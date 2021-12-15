垃圾含廚餘比例全台最低 金門縣回收績效佳

金門縣政府今天表示，金門縣垃圾中含廚餘類比例在今年降到9.9%，是全國各縣市最低者，獲頒全國廚餘回收成效卓越獎；但因金門垃圾轉運台灣處理，呼籲民眾仍應減少垃圾產出。

環保局發布新聞表示，行政院環境保護署昨天在雲林縣斗六市舉行110年度直轄市及縣市政府廚餘回收處理績效考核績優機關頒獎典禮，金門獲全國廚餘回收成效卓越獎殊榮，由環保署督察總隊總隊長李健育頒獎表揚，環保局廢管科長黃杏玲代表受獎。

環保局長楊建立表示，金門縣自民國106年9月起實施垃圾進場檢查及破袋查核，由源頭做好垃圾分類及減量，以降低垃圾產生量，減少處理壓力並避免堆置造成的環境衛生問題，在民眾努力與縣府堅持下，實施前後垃圾減量4成以上，資源回收率提升，廚餘回收量增加1倍以上。

楊建立說，經垃圾組成分析，金門縣垃圾中含廚餘類比例110年降到9.9%，是全國各縣市最低者，顯示金門縣廚餘回收成效卓著，不僅受到環保署及其他縣市肯定，大幅減少需焚化處理的垃圾量，降低處理壓力，也提高焚化廠收受金門縣垃圾進場意願，更節省新台幣上千萬元以上的垃圾處理費用。

近來因有縣市焚化廠拒收外縣市垃圾，加上部分縣市焚化爐進行整改，導致可焚化處理量下降，垃圾處理問題及困難將會逐漸提升，楊建立表示，金門縣垃圾是轉運台灣焚化處理，不能置身事外，民眾、社區、機關學校及事業單位仍應保持隨手做分類，物品循環使用，減少垃圾產出。