高市自治條例通過 6樓以上大廈不設管委會最高罰5萬

高雄城中城大火凸顯老舊大樓管理問題，經過3小時冗長討論，高市議會今天下午審議通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」，6樓以上未設管委會的公寓大廈要在施行日起一年內成立，否則可處區分所有權人5千元以上、5萬元以下罰鍰。

討論過程中，邱俊憲、李雅靜、陳致中、郭建盟等議員一致認為，自治條例未開公聽會不夠嚴謹，應廣納專家學者意見，要求工務局一個月內補開公聽會，收集意見以利後續修正參考。

城中城大樓未設管委會，消防安檢與公安申報等作業沒有對口單位。為求亡羊補牢，市府制訂「公寓大廈輔導管理自治條例草案」送審，主要針對1995年前未被強制成立管委會的既有公寓大廈修補管理漏洞。

議員林于凱同時間提案制定自治條例，兩案合併審查。自治條例的主管機關為市府工務局，涉及建築物的消防安全管理事項則由消防局辦理，成立公寓大廈管委會要向所在轄區的區公所報備，若未能成立管委會或推選管理負責人，主管機關（工務局）可以指定臨時召集人。

原本第9條規範，若未在時間內成立管委會獲推選管理負責人，限期未改善者處每一區分所有權人1萬以上5萬以下罰鍰，議會法規委員會建議修改為5千元以上、5萬元以下。

此外，未依法辦理消防安全設備定期檢修申報大樓， 將處管理權人1萬元以上5萬元以下罰鍰；規避、妨礙或拒絕消防局進行消防安全檢查者，將處管理權人3萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰及強制執行檢查。