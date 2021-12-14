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金門縣府與慈濟簽備忘錄 雙方積極合作共善

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣副縣長李增財（左）與慈濟執行長顏博文共同簽署「合作共善備忘錄」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李增財（左）與慈濟執行長顏博文共同簽署「合作共善備忘錄」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府與財團法人佛教慈濟慈善事業基金會今天簽署「合作共善備忘錄」，未來雙方將在慈善關懷、生態環保、防災教育等面向合作共善；針對民眾關心的協助金門西半島醫療一事，慈濟也回應表示，只要中央同意，願意配合；但現階段先以義診為主。

簽署儀式於今天下午在縣府多媒體室舉行，由金門縣副縣長李增財與慈濟基金會執行長顏博文共同簽署，包括縣府社會處長董燊、環保局長楊建立、衛生局副局長李金治和縣議員董森堡、李應文等人，以及多名慈濟志工在場見證。

李增財在致詞時表示，慈濟志工在金門深耕多年，無論是急難救助紓困、獎學金助學、防救災人物力的支援以及環保志工的投入，讓善心遍及金門各角落，慈濟的社會形象、行動力和前膽做法令人敬佩，也值得縣府學習。

李增財指出，相信雙方在正式合作後，將能結合彼此力量，在慈善關懷、生態環保與防災教育等方面，發揮加乘效果。慈濟在全台有7家醫院，李增財也期盼在金門西半島醫療專區問題上，慈濟能給予協助。

顏博文指出，慈濟有4大志業，其中慈善關懷是結合社區的力量，增加社區善的機能，深入社區關懷訪視並且優先為經濟弱勢獨居長者、身障者及家庭進行居家安全改善。另外，也提供獎助學金予需要學子，同時有關緊急災難的預防備災、收容安置，以及與各機關團體建立慈善災害防救合作機制、教育訓練等，也是該會持續關心的問題，期望透過與金門縣政府合作，將關懷送達離島。

針對民眾關心的慈濟在金門設醫院一事，顏博文回應說，在金門設立常駐醫療機構事涉相關醫療法規，必須獲得衛生福利部的同意，他會把縣府的聲音向上傳達。

會場也展示各項慈悲科技產品，包括福慧桌椅與香積飯及各項環保製品，相當特別且深具意義。據志工表示，福慧桌椅與福慧床是在昔日的巴基斯坦水災過後，當時慈濟的救災人員前去援助，看到災民在水災過後，還睡在帳棚內的泥濘地，照片傳回慈濟，上人看了很不捨，後來慈濟人研發這個，讓災民不用在睡泥濘地。

據了解，目前這個床已經改版了N代，也贈送銷售了10多萬套。

慈濟志工也在現場展示各項慈悲科技產品，包括香積飯及各項環保製品。記者蔡家蓁／攝影
慈濟志工也在現場展示各項慈悲科技產品，包括香積飯及各項環保製品。記者蔡家蓁／攝影
慈濟慈善事業基金會執行長顏博文展示輕巧的淨斯多功能福慧床，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
慈濟慈善事業基金會執行長顏博文展示輕巧的淨斯多功能福慧床，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李增財與慈濟執行長顏博文共同簽署「合作共善備忘錄」，與會貴賓見證與合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李增財與慈濟執行長顏博文共同簽署「合作共善備忘錄」，與會貴賓見證與合影。記者蔡家蓁／攝影

慈濟 金門

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