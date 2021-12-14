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屏東最「潮」幸福館開幕 爺爺奶奶天天「輕旅行」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天參加潮洲幸福館及輔具中心開幕活動，幸福館設計新潮，以「慢活空間」為主軸，由熟齡長者做自己生命的主人，提供運動場域、共餐烹調、職能藝廊、以玩會友等場域服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今天參加潮洲幸福館及輔具中心開幕活動，幸福館設計新潮，以「慢活空間」為主軸，由熟齡長者做自己生命的主人，提供運動場域、共餐烹調、職能藝廊、以玩會友等場域服務。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府運用潮州鎮百年歷史忠誠營區打造潮好玩幸福村，座落其間的潮洲幸福館及輔具中心今天率先開幕，幸福館設計新潮，以「慢活空間」為主軸，由熟齡長者做自己生命的主人，提供運動場域、共餐烹調、職能藝廊、以玩會友等場域服務；縣長潘孟安說，不論是想豐富生活的熟齡族，或是接受長期照顧服務的長者，都能在該處選擇自己熱愛的活動參與。

縣府社會處說，設計新潮的潮州幸福館，「潮體育班」提供長者進行團體運動的室內空間暨設備，透過有氧運動、肌力訓練、柔韌性訓練及平衡訓練，促進高齡者養成規律的運動習慣，享有更好的健康狀態；「拾味料理所」運用廚房空間，化身成為高齡年長者分享、交流場域，邀請「會做菜、愛做菜」的廚藝高手，為館內體育班、日間照顧的長者們烹調一道道記憶中的好味道，更能一起共餐、享受呷飯配話的好食光，還有以「玩」會友的「潮FUN區」與活腦活手的「職能藝廊」。

輔具中心以「家的味道、輔具無所不在」為主軸，不同於一般的輔具展示，透過實境展示家中最常會遇到障礙的四個空間地點：門口進出及樓梯通道、浴廁、客餐廳及臥房，跟民眾介紹依照使用者的需求及使用習慣，來改造一個友善的居家環境，促進失能者自我照顧能力及減輕照顧者負擔；「生活實驗場域」以升降梯或固定、可攜或拼接斜坡板來解決過不了的門檻或樓梯，讓不利於行的失能者無礙進出家中。

「動與不動的結合」透過洗手台高度可調、檯面可移、扶手可動，以最少及安全移動來解決自行浴廁問題，「廚房作業動線再設計」，透過可親性餐桌椅、特殊飲食餐具、機械式櫥櫃、可升降電動輪椅等促進失能者提升自主用餐及獨立生活，「床為中心點的設計」，透過省力移轉位裝置，讓失能者輕易「走」出起居室到客廳或廚房，不再侷限在床上，「輔具無所不在」，透過DIY或坊間平價商品的巧妙運用，讓居家生活輔具隨手可得，減輕家中經濟負擔。

縣府社會處表示，期盼讓每個走進空間的社區熟齡者，都能透過空間內的服務照顧好自己，同時也照顧他人。館內為熟齡者量身打造的服務，要讓熟齡者以玩會友，以興趣豐富生活；更能透過課程培訓，成為照顧社區高齡朋友的幫手，一起為自己、為他人創造幸福感，潮好玩幸福村由這兩棟空間率先開幕。

屏東縣長潘孟安今天參加潮洲幸福館及輔具中心開幕活動，幸福館設計新潮，以「慢活空間」為主軸，由熟齡長者做自己生命的主人，提供運動場域、共餐烹調、職能藝廊、以玩會友等場域服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今天參加潮洲幸福館及輔具中心開幕活動，幸福館設計新潮，以「慢活空間」為主軸，由熟齡長者做自己生命的主人，提供運動場域、共餐烹調、職能藝廊、以玩會友等場域服務。圖／屏東縣政府提供

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