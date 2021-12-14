金門縣府慈濟簽署備忘錄 打造愛心共善社會

金門縣政府與財團法人佛教慈濟慈善事業基金會今天簽署「合作共善備忘錄」；縣府並期盼在金門西半島醫療問題上，慈濟能給予一臂之力，慈濟回應表示，只要中央同意，願意配合。

簽署儀式下午在縣府多媒體室舉行，由金門縣副縣長李增財與慈濟執行長顏博文共同簽署，未來雙方將在慈善關懷、生態環保、防災教育等面向合作共善，為金門營造幸福、永續、安全的友善宜居城市。縣府社會處長董燊、環保局長楊建立、衛生局副局長李金治和縣議員董森堡等人，以及多名慈濟志工在場見證。

李增財致詞時表示，慈濟志工在金門深耕多年，無論是急難救助紓困、獎學金助學、防救災人物力的支援以及環保志工的投入，讓善心遍及金門各角落，慈濟的社會形象、行動力和前膽做法令人敬佩，也值得縣府學習。

李增財指出，相信雙方在正式合作後，將能結合彼此力量，在慈善關懷、生態環保與防災教育等方面，發揮加乘效果。慈濟在全台有7家醫院，李增財也期盼在金門西半島醫療專區問題上，慈濟能給予協助。

顏博文稍後回應說，在金門設立常駐醫療機構事涉相關醫療法規，必須獲得衛生福利部的同意，他會把縣府的聲音向上傳達。

金門是第19個與慈濟簽署備忘錄的縣市，顏博文表示，簽署備忘錄後，雙方合作管道明確，會更有效益；李增財則是期許日後雙方能在相關議題上有更多跨界合作，共同營造幸福低碳城市、愛心共善的社會。