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屏東環教新里程 旭海將申請場域認證

中央社 / 屏東縣14日電

為持續精進原鄉環境教育量能，屏東縣政府整合旭海社區發展在地特色課程及師資培訓，同步啟動環境教育設施場所認證申請，為屏東環境教育再添新活力。

近年環保署推動環境教育認證，屏東縣政府環保局也積極發展120個小時環境教育人員培訓課程，以「旭海慢活、文化傳承、生態永續共存」為核心理念，與牡丹鄉公所、旭海社區合作建構環境教育學習網，邀請鄰近里德社區夥伴經驗傳承，共同深耕屏南環教基礎。

環保局綜合企劃科長林瑞娟接受中央社記者訪問指出，環保署環境教育認證分人員及場域。目前屏東轄內有648位已獲得認證；另外也向環保署提出場域申請計畫，將旭海分校舊校區做為環境教育場域基地，透過社區居民票選場域名稱，最後由「旭海自然文化環境教育中心」名稱勝出。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣擁有豐富的人文地景，是台灣最佳戶外教學場域，旭海居民守護天涯海角，捍衛全台唯一南北向古道，創造環境與社區共榮佳績。

潘孟安 屏東

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