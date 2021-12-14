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高雄前鎮第五船渠轉型遊艇碼頭 中央允諾補助先期經費

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市第五船渠是人工開鑿渠道，未來將開發成遊艇碼頭，預計規劃51個遊艇泊位。圖／立委賴瑞隆服務處提供
高雄市第五船渠是人工開鑿渠道，未來將開發成遊艇碼頭，預計規劃51個遊艇泊位。圖／立委賴瑞隆服務處提供

高雄遊艇產值多達64億元，大型遊艇訂單量居亞洲第一名。高雄市府在亞洲新灣區內擬定「第五船渠遊艇碼頭」計畫項目，未來準備以BOT方式推動遊艇觀光及水上休閒活動。立委賴瑞隆指出，交通部允諾補助3662萬元先期疏濬工程費，人工渠道變身遊艇碼頭，串聯亞洲新灣區大港橋、棧庫群、駁二、高雄流行音樂中心等地。

第五船渠位在前鎮區中華五路與成功路之間，原為人工開鑿渠道，曾經是原木貯木使用及工業污水匯流渠道。為加速引進民間投資興建遊艇碼頭及周邊設施，市府規畫「第五船渠疏濬工程」，渠段百支水泥樁全數拔除、渠道沉沙淤泥清除、河道水質改善、通洪排水功能等工程。

高雄市政府海洋局指出，未來採BOT方式整合水岸公園與第五船渠，前鎮公4用地2.7公頃陸域用地興建海洋休憩集會所；五號船渠3.1公頃水域用地興建遊艇碼頭，預計闢建51個遊艇泊位以連結愛河灣遊艇碼頭，明年辦理先期規畫，2023年興建完成。

賴瑞隆日前安排經濟委員會考察，邀集交通部航港局、經濟部水利署、台灣港務公司、海洋局等單位研議計畫經費。賴瑞隆指出，航港局允諾盡速將「遊艇泊區整體發展計畫112-115年」報行政院核定後，補助3662萬元計畫經費。

高雄市第五船渠是人工開鑿渠道，位處中華五路與成功路之間，未來將開發成遊艇碼頭，闢建51個遊艇泊位。圖／立委賴瑞隆服務處提供
高雄市第五船渠是人工開鑿渠道，位處中華五路與成功路之間，未來將開發成遊艇碼頭，闢建51個遊艇泊位。圖／立委賴瑞隆服務處提供

遊艇 碼頭 賴瑞隆 高雄市

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