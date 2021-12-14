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拼公投也拼縣長初選 屏東綠營3立委各出招

中央社 / 屏東縣14日電

公投進入衝刺宣傳階段，屏東民進黨3名立委都要投入黨內縣長初選，連日來拼公投也拼選情。鍾佳濱今天與六堆黑豬農為國產豬掛保證；周春米則與恆春老人唱民謠反核四重啟。

莊瑞雄今天北上立法院，屏東沒有活動，服務處人員告訴中央社記者，16日莊瑞雄將在屏東市掃街宣傳公投，17日在東港鎮將辦一場宣傳公投晚會。

鍾佳濱、周春米和莊瑞雄這幾天除了配合中央街頭公投宣講外，也在各鄉鎮辦說明會宣傳「公投蓋不同意」。由於黨內縣長初選將在明年初舉行，3個人拼公投也拼選情，紛紛用各種文宣向地方鄉親傳達黨中央「蓋4個不同意」政策。

周春米臉書分享1支公投影片，是住在核三廠旁的阿公阿嬤們，用月琴彈唱恆春民謠，唱出他們對核安的憂慮。影片最後，周春米現身跟老人家們一起合唱，呼籲大家12月18日公投「4個不同意，台灣更有氣」。

鍾佳濱今天在內埔鄉找六堆客家黑豬農加持，呼籲民眾力挺「蔡英文政府對台灣豬的努力」，也相信台灣豬品質及市場，不怕美豬來襲，公投蓋不同意，讓台灣走出國際。

公投 周春米 莊瑞雄

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