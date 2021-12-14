捕捉雙子座流星雨 潘孟安：在屏東手機就能拍到

年度三大流星雨的雙子座流星雨登場，屏東縣長潘孟安今天在臉書分享一張圖片，並寫下「建國國小追星家族在車城海邊，用手機就拍到雙子座流星雨」，讓民眾驚艷不已。

潘孟安臉書（Facebook）分享一張暗黑夜空話過一道亮光，一旁還有天文望遠鏡，貼文寫下「這是今天清晨4點，建國國小追星家族在車城海邊用手機拍到的雙子座流星雨，大家看到流星，會許下什麼願望呢？」還邀請今天錯過的朋友，12月15日的清晨3時，到屏東開闊無光害地點，往天空看就有機會看到，一起為2021留下最美好回憶。

拍下照片這張雙子座火流星飛越大熊座北斗七星絕美瞬間照片的是屏東建國國小校長施世治。他接受中央社記者訪問表示，今天凌晨2時多與朋友抵達車城海邊，當時月已西沉，在暗黑夜空等待流星雨降臨，直到清晨4時許，紀錄到200多顆的流星。

隨後準備幫友人用手機拍照留念，未料按下快門瞬間，突然發現一顆火流星飛越，檢視照片驚訝「居然用手機拍到了流星」，感到相當幸運又開心。

施世治說，這張照片是用手機相機功能，只調了曝光3秒，笑說「都是運氣好，但在屏東沒光害地方，用手機也拍的到流星。」觀星約3個多小時，記錄到200多顆的流星，其中還有30多顆火流星，只要流星夠亮、沒有光害，用手機就能拍得到。

施世治指出，除了車城海邊，屏東還有龍磐草原、風吹砂、貓鼻頭、旭海、牡丹、高士等地區都屬沒有光害、沒有遮蔽物的絕佳觀星點。這次雙子座流星雨極大期約在今天下午3時，由於台灣還未入夜，適合觀星時間點約在15日清晨3時。