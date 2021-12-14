城中城大火後 高市議會今通過近9千萬消防公安補助費

高雄城中城大火曝露老舊公寓大廈管理問題，市長陳其邁曾多數喊話，盼市府儘速審查相關議案。今天上午議會審議工務局提報的「改善老舊公寓大廈防火門、公安申報相關補助」8904萬經費，議員指出，市府以墊付案方式會「破壞預算制度」，應該要盡量避免，最後雖審查過關，議長曾麗燕提醒要遵循體制。

高市議會今天上午二三讀會審議市府提案，工務局提報「高雄市公寓大廈輔導、公共安全申報及防火門改善補助」等項目，所需經費8904萬經費，全由市府自籌。工務局長楊欽富說明，經費涵蓋三部分，分別1100棟大樓防火門補助每扇2萬元、補助4100棟公安申報費用及設輔導團成立管委會，因緊急措施所以採用墊付案。

民進黨議員郭建盟表示，「市府現在很習慣偷吃步」，一般墊付案是在市府本身沒有編預算，但中央有補助下才不得已送墊付，工務局這個項目應該要追加減方式，怎可用墊付、以後預算制度會毀掉，這沒有藍綠問題，財主單位要注意，不可以這樣搞。

郭說，這是預算體制問題，這筆預算或許有正當性，但也要讓大家知道有無必要性，否則整個預算制度會亂掉。

民進黨議員邱俊憲指出，依照工務局資料，老舊公寓大廈的不合格率高達六、七成，有其危險性與緊急性，若錢不夠市府還有第二預備金及災損準備金，無須議會通過可以直接用，支持墊付案通過關，但日後應思考如何運用更有效率的財務工具，不受限議會開議時間耽誤進度。此外，市府甚至有墊付案已經要花到後年度預算，要盡量避免。

另位綠營議員李喬如則認為，正常情況下可依財政法預算送議會審查，但城中城大火是突發狀況、相關經費十分急迫，高雄不容許再發生第二個城中城，議會要支持市府。議長曾麗燕聽取意見後表示，但還是要遵循體制，不要連議長都不知道。