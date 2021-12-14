高市績優駕駛、交警、義交表揚 陳其邁：謝謝熱血付出

高市今舉辦110年優良駕駛、交警、義警等表揚大會，高市長陳其邁致詞時表示，疫情期間感謝熱血計程車司機加入，接送長輩接種疫苗，另外高市府推出的「高雄好家載」也是透過計程車提供服務。今年共有8位績優交警、18位優良職業汽車駕駛人和高雄捷運公司獲獎。

交通部路政司長陳文瑞指出，目前高雄市已有紅線、橘線及輕軌捷運相繼投入營運，最近輕軌C17至C20路段也將開始營運，高雄逐步健全路網規畫，交通部也將持續關心汽車運輸業及地方捷運的發展，也希望更多駕駛朋友與機構能在穩定的營運環境一起努力。

今年獲獎名單中有位身障計程車司機，陳惠男自小因小兒麻痺不良於行，他說，自己開計程車10多年，今年是第二次獲獎，「大概是我比較守法吧！」陳惠男說，從民間公司離職後，就加入計程車行列，除了支應生活所需，也讓他發揮所長。

不少駕駛表示，開計程車最好玩的地方是可以認識各式各樣的人，「雖然路程有長有短，但只要跟乘客聊上幾句，就會發現有趣的事。」

獲獎交警陳君豪說，踏入交警這行需要一定的熱忱和抗壓性，自己秉持多做事、少說話，「因盡量努力往上爬才能改變一些不夠完善的制度。」交警洪銘鴻則說，分析交通事故能從中找到樂趣，自己曾處理過20台連環車禍，雖然耗時5年才完成事故分析，但自己也因此更了解條文、法規等。