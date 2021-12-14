六堆博物館列車駛至高樹 吉祥物「大獅兄」與家族團聚

客委會客發中心「六堆生態博物館文化列車」今天巡迴至右堆的高樹鄉，六堆園區「大獅兄家族人偶劇團」帶來趣味活動外，並安排為期1周的「右堆─高樹客庄人文影像巡迴展」及贈白米等公益活動；高樹鄉大路關石獅公的特殊信仰為屏東縣無形文化資產，六堆客家文化園區的吉祥物「大獅兄」人偶，也一同來大路關見石獅公原型，堪稱有豐富文化意涵的石獅家族大團聚。

客委會客發中心主任何金樑表示，六堆客家文化園區於10年前開園前特別徵選出「大獅兄」為客發中心吉祥物，大獅兄是取材自右堆高樹鄉石獅公，大路關為六堆的右堆，境內有3座「獅老大」、「獅老二」、「獅老三」知名的石獅，作為鎮風保鄉衛民與祈求豐收之用，已納入中華民國民俗及有關文物加以保護。

他說，客發中心可愛的大獅兄也效法石獅公，總是笑口常開，代表著客家人的熱情及好客，頭上的斗笠及抖擻的精神，是象徵客家勤儉樸實文化，在六堆為大家服務，甚至推展至全國各地，並於5年前成立「大獅兄家族人偶劇團」演出客庄故事，讓豐富多元的客家語言、音樂、常民生活等，透過音樂歌舞劇表現形式，展現南部六堆客庄生活經驗故事。

影像巡迴展除了展示「六堆客庄正月至十二月歲時民俗」外，特別規畫屬於右堆高樹的民俗、產業、地形地貌變遷的特色；其中，藉由文史工作者邱才彥的鏡頭，忠實地紀錄下大自然（八八風災）反撲的面貌，風災過後村民特地答謝石獅公護佑，讓大路關居民免於大水之災，石獅公傳奇故事，是民間信仰同時也是在地的重要文化資產。