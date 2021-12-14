台電歲末年終送愛到社福團體 金門家扶讚是即時雨

受到疫情影響，不少社福團體都高喊捐款變少了，長期關懷弱勢的台灣電力公司金門區營業處，今日偕同核能發電事業部除役選址溝通中心金門溝通小組共同前往家扶中心等社會團體捐款，讓社福團體大讚真的是「寒冬送暖」，送來即時雨。

台灣電力公司金門區營業處處長黃甘杏今天上午偕同副處長蔡四海等幹部一同前往大同之家、家扶中心、松柏園、福田家園、身心障礙者家長協進會等社會團體，急難户、低收入户等關懷，除了辦理關懷活動外，也進行節約能源推廣，以節能標章、能源效率分級標示及用電安全為宣導素材，引領落實全民節約能源行動。

黃甘杏表示，有鑑於受疫情影響，社福團體的捐款變少，為善盡國營企業責任、落實關懷地方弱勢族群，特展開歲末年終前的愛心，包括慰問弱勢團體，致贈慰問金各貳萬元，隨後，也探慰5户急難户，各致贈壹萬元，5户低收戶，各致贈陸仟元，及殘障5户，各致贈陸仟元，關心他們的家庭狀況與用電安全，共致贈新台幣24萬陸仟元慰問金，展現台電回饋鄉里、關懷弱勢族群的心意。

台電也表示，在歲末年終大家相互祝福之時，仍有些鄉親因遭逢變故，需要我們一同關心，更希望藉此關懷行動，達抛磚引玉的效果，並呼籲社會大眾善盡一己之力，讓需要幫助的人適時得到援助，使弱勢民衆能感受到社會的關心，也讓社會氛圍更加祥和温馨。