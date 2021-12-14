另類外交共鳴強 「雄食在」直送心坎 外國使節嗨翻

高雄物產豐饒，高雄市政府行政暨國際處團隊深諳城市行銷方法，將六龜蓮霧、山茶、大崗山龍眼蜂蜜、大樹玉荷包啤酒及荔枝果醬、綜合果脆等美食組成「雄食在物產箱」，高雄味從產地直送至國外駐台單位，心意送到心坎裡，鮮美多汁蓮霧讓外國使節代表格外感興趣，入口前忍不住拍下一張張逗趣照，並放上臉書幫高雄讚聲，雙方都誠意十足

行政暨國際處長項賓和說，「雄食在物產箱」今年首度亮相，內容物都是經典，很具在地性，包含當季六龜蓮霧、山茶、大崗山龍眼蜂蜜、大樹玉荷包啤酒，荔枝果醬、綜合果脆等美食，希望分享迷人的高雄物產好滋味，隨箱附上高雄優質農產介紹及致意小卡，希望讓疫情期間許久未歸鄉的外國使節代表暫時忘卻工作辛勞，品嘗南台灣風味，也回憶家的味道。

日前美國在台協會台北辦事處長孫曉雅到高雄拜訪市長陳其邁，陳端出「雄食在物產箱」，讓孫曉雅驚喜連連，眼睛直發亮，也勾起孫曉雅當年派駐牙買加時期，對蓮霧樹的特別回憶，增添許多話題。

「雄食在物產箱」不只讓孫曉雅難忘，行國處團隊近期陸續寄送到多個國外駐台單位，話題還在發酵。包含美國在台協會高雄分處、比利時台北辦事處、聖克里斯多福及尼維斯大使館、德國在台協會、日本台灣交流協會、紐西蘭商工辦事處、馬來西亞友誼及貿易中心及駐台北以色列經濟文化辦事處等單位，陸續在官方臉書貼文，像是一場蓮霧話題接力，各展創意，也不忘加入自己國家文化元素。

日本台灣交流協會夥伴將個頭碩大六龜蜜風鈴蓮霧設計成蓮霧先生、蓮霧小姐，「雛人形」裝扮很吸睛。加拿大駐台北貿易辦事處代表

芮喬丹嗨到頭頂蓮霧拍照，感染力十足。

過去1年多來，疫情影響國際交流計畫，卻沒有阻斷高雄和世界各國交朋友的熱情。今天上午開晨會前，陳其邁和加拿大溫哥華市長甘迺迪．史都華（Kennedy Stewart）視訊會談，雙方聊了近50分鐘，氣氛熱絡。

雙方談到，明年春天是訪問好時機，高雄市可望成為溫哥華市全球第一個友誼城市（Friendship City）。據了解，促成高雄與加拿大搭起友誼橋梁的關鍵力量是民間社團，兩地已密切聯繫約半年，互信愈來愈深厚。