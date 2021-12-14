邀口足畫家楊恩典作畫 議長曾麗燕盼身障者勇敢向前

為鼓勵身心障礙市民從事藝術創作，高雄市議會今早邀請口足畫家楊恩典到議長室現場作畫，議長曾麗燕、議員童燕珍與陳幸富等人在旁觀看，眾人對於楊恩典雖然沒有雙手，卻能雙足並用，流暢且俐落快速的作畫過程欽佩不已，同時被畫作呈現的旺盛生命力與希望所感動。

六龜山地育幼院出生的口足畫家楊恩典創作力旺盛，今年應陸軍八軍團邀請前往營區開畫展，高市議長曾麗燕勞軍時結識，今早專程邀請楊恩典到議會參訪。楊恩典展現紮實作畫功力，當眾用雙腳在絹扇上彩繪牡丹花，完成後題名贈送議長留念。

曾麗燕對於扇面上紫色牡丹直呼「喜歡」，並認購楊恩典的畫作「平安喜樂」。曾表示，在軍團時看見楊的畫風清新優美，筆觸反映出對生活的感動，邀請楊恩典到議會作畫，盼透過楊恩典的作畫精神，鼓勵無障礙的市民朋友勇敢向前、永不放棄。