大馬公下水道工程 賴峰偉：10年內完成

澎湖「馬公雙湖園水資中心」污水下水道系統，是澎湖縣政府執行公共工程中，首獲公共工程委員會公共工程金質獎的佳作，今天成為縣長賴峰偉3週年施政成果的10大亮點「頭香」，並宣布10年內完成大馬公下水道系統工程。

賴峰偉就職3週年施政成果系列活動，今天起至27日5天內推出10大亮點施政成果，其中「馬公雙湖園水資中心」污水下水道系統新建工程是首要成果，亮麗的成績單，將成為競選連任的最大奧援。

縣府工務處長薛文堂表示，內政部民國90年核定澎湖下水道全項計畫，整個大馬公地區區分3期3區，預計在民國120年完成，不過澎湖下水道工程一直到民國104年才正式執行。

縣政府表示，雙湖園水資源回收中心是澎湖第一座完整的水資源回收中心，配合今年度開工的「馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第一標」，目前已收納光華及石泉里計有339戶的生活污水，每天處理約50至100噸的污水。污水處理並採用MBR膜過濾污水技術，經淨化後抽至澎湖休憩園區與行道樹的澆灌植栽用水，達到減少海洋污染源，維護海洋永續目標。

澎湖縣政府指出，建置污水下水道系統是都市進步指標，也是環境永續的重要環節，目前工務處已完成山水廠200噸、西衛廠800噸、雙湖園廠680噸，加上預計明年完工的光榮廠2300噸，以及正在爭取經費的中衛廠7000噸，屆時澎湖一天可處理約1萬1000噸污水。

賴峰偉表示，馬公光榮廠明年完工後，水資源回收中心建置率將達80%，接續預計5年內達成水資源回收中心建置率100%，以及10年完成馬公都市計劃區污水下水道系統，打造澎湖成為水資源永續城市。

澎湖縣政府10大亮點施政成果系列活動，今天正式啟動，還包括有青螺地方產業創新、憲兵隊變美術館、龍門閉鎖陣地、國際雙語教育、優化殯葬設施、天人湖綠環境、減塑永續綠生活、在地醫療、社會安全網等系列成果，都將一一陸續呈現。