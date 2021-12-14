迎百年校慶 雄中首次辦馬拉松慶祝

為迎來建校百年，首次由雄中舉辦的馬拉松，將於明年3月20日鳴槍開跑。路線是雄中人記憶的舊鐵道、新闢的綠園道到蓮池潭折返；賽事分6k、10k、21k，完全比照專業規格。

高雄中學校長莊福泰今天透過新聞稿表示，這次馬拉松比賽由雄中各屆校友組成的「雄中百年校慶籌備委員會」負責主辦，邀請熱愛長跑的立委趙天麟號召高雄市長跑運動民眾共襄盛舉，慶祝創校以來第一個百年生日。

負責籌備馬拉松賽事的雄中75級校友劉德章表示，原本同屆分居各地的校友就有組成跑馬團團練活動，並且經常一起參加全國各地的馬拉松賽事藉以聯絡校友同學間感情；這次適逢百年校慶，受母校之託將平常跑馬拉松的校友們與高雄市民藉此機會聯誼慶祝，意義重大。

這次路線由雄中校園出發，分6k、10k、21k三組不同距離比賽，路線特別選在新完成的綠園道跑到蓮池潭折返，這條路線過去是台鐵鐵道，鐵路地下化後，高雄市政府將此路線變更為綠道公園。

過去火車疾駛通過的隆隆聲是雄中學生的共同印象，這條路線沿途經高雄市美麗市景與美術館旁的精華區，除了體驗這條新的舊鐵道路線風光外，更讓所有過去搭火車通勤的雄中人回味舊鐵道點滴。沿途比照一般馬拉松賽事，設有補給站與醫護站負責維護跑者安全。

百年籌備會公益委員會主委、75級校友胡家碩表示，雖是首次舉辦，專業度完全比照馬拉松比賽規格，包括跑者有計時晶片與完賽證明。當天由校長莊福泰與現高雄事事教育局長的前校長謝文斌鳴槍起跑，跑馬立委趙天麟，馬拉松選手也是校友的鄭瑞竹也將參加同跑。

依雄中網站校史資料，1920年(大正9年)，打狗改稱高雄，台灣總督府設置高雄州。日本政府為了讓州內日本人子弟就近升學，於1922年(大正11年)籌設第一所州立中學校，創立「高雄州立高雄中學校」。