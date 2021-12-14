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恆春孤棚設施遮蔽古城牆 文資局令遷移鎮公所頭大

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
設在屏東恆春古城東門城旁的「豎孤棚」會場設施，文資局以違反文化資產保存法「遮蓋古蹟外貌」規定下令恆春鎮公所遷移，因新址難覓，遷移工程耗大，公所大傷腦筋。記者潘欣中／攝影
設在屏東恆春古城東門城旁的「豎孤棚」會場設施，文資局以違反文化資產保存法「遮蓋古蹟外貌」規定下令恆春鎮公所遷移，因新址難覓，遷移工程耗大，公所大傷腦筋。記者潘欣中／攝影

文化部最近宣布規畫投入逾10億元升級屏東恆春古城，除朝環城方向規畫，並補強夜間光雕設施，但設在東門城旁的「豎孤棚」會場設施，文資局以違反文化資產保存法下令遷移，因新址難覓，遷移工程耗大，讓恆春鎮公所傷透腦筋。

恆春中元「豎孤棚」競賽，參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬爭搶令旗，已成為農曆7月台灣搶孤宗教文化觀光勝事，並獲台灣「宗教百景」殊榮。

由恆春鎮公所興建位於東門城旁的豎孤棚比賽會場，平日也成為遊客必遊的觀光亮點，因設施緊鄰古城牆，文資局以違反文化資產保存法第34條：「其他開發行為，不得遮蓋古蹟外貌」，要求鎮公所遷移。

恆春鎮長陳文弘無奈說，鎮內能夠提供大型豎孤棚活動又交通便利的公共場地有限，會盡快找尋新場地，但不諱言覓新址和遷移都是高難度工程。

有鑑於但恆春「豎孤棚」不僅是年度的地方觀光盛事，更是恆春古城百年文化的一環，多年來已融入古城導覽一環，將和文資局再溝通，爭取以最少的移動方式和古城景觀結合，兩者相輔相成。

屏東恆春古城升級，還包括整修古城北門城牆旁一座1甲子前興建的聯福磚窯廠。這座地方稱之「八卦窯」的建築，取名於造型；磚窯廠關廠後，經地方文史人士提報，2011年登錄為縣定歷史建築，但後代無意整理周邊環境，淹沒在漫草中。

陳文弘拜訪後代獲同意免費租用2年並整理環境，縣府將向中央爭取3500萬元整修，未來結合導覽解說，「八卦窯」可望成為觀光新亮點。

恆春 歷史建築 屏東

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