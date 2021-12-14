強化海域、海岸救生救難能量 高市海洋局投187萬經費

為強化民眾海洋安全認知觀念，高雄市政府海洋局，申請海洋委員會「結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫」，投入187萬5000元，製作宣導影片，同時更新及設置告示牌，增設救生圈吊架，與採購救生圈繩等設備，藉此打造親海又安全的海洋城市環境。

台灣四面環海，高雄市為台灣西南部重要的臨海城市，海岸線全長達83.6公里，若西南部海域發生大規模海嘯，將造成重大災害，為提供民眾海嘯災害防救避難疏散指引，市府申請海洋委員會今年「結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫」。

其中，海洋局辦理「提升高雄市所屬漁港及近海沿岸救生救難量能工作計畫」總經費為187萬5000元，共製作4部「高雄海域暨水域遊憩安全宣導影片」。

同時在9個臨海行政區設置「海嘯防災相關避難導引路線告示牌」，並針對本局轄管16處漁港，更新及設置35面告示牌，含11座告示牌新設置救生圈吊架，另外，採購2捲救生圈繩及10座充水式紐澤西護欄。

海洋局已在高雄市林園、小港、前鎮、鹽埕、左營、楠梓、彌陀、永安及路竹區9個行政區完成海嘯防災相關避難導引路線告示牌，以減緩海嘯災害的影響。