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恆春半島自來水用戶請注意 15日上午起停水17小時

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

台灣自來水公司配合屏東縣政府辦理「車城鄉溪墘橋改建工程（北側）」，須在道路拓寬橋梁改建施工期程遷移送水管線，訂15日起辦理停水作業並改遷溪乾橋北側供水管線。

停水區域包括恆春鎮全區、滿州鄉全區、牡丹鄉（四林村）、車城鄉（不含福興村、福安村、田中村、海口村、統埔村），停水時間從15日上午9時至16日凌晨2時（含復水時間），時間長達17小時，請預作儲水準備。

自來水公司恆春區營業處提醒，部分管末高地區滿州鄉響林村、長樂村需延長至16日中午12時恢復正常供水、牡丹鄉四林村虎頭部落需延長至16日晚間10時才恢復正常供水；請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

水公司將備妥水車於停水地區巡迴提供免費取水，請停水區域內用戶善加利用。有問題可打客服電話：1910、恆春營運所(08)8880334。

停水 恆春 屏東縣政府

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