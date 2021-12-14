孩子發展不能等！伊甸基金會年助400名高雄慢飛天使

高雄市政府社會局委託伊甸基金會辦理，偏鄉地區早療資源服務據點，其中，旗山早療中心成立至今，已邁入第23年，轄下還有六龜、甲仙兩處早療服務據點，幫助大旗山9個區域的孩童，年助400個慢飛天使家庭，改善孩童發展遲緩問題。

過去早療太過依賴醫療資源，且多數偏鄉缺乏醫療資源銜接，為了能讓有需要的家庭就近獲得資源，因此，伊甸基金會受市府社會局委託成立早療中心及據點並且以一對一時段及到宅服務主動出擊，幫助偏鄉0到6歲的孩童。

關於到宅療育服務，旗山早療中心主任許廷安說，山區有不少家庭務農、打零工維生，經常為了工作捨棄孩童早療，甚至還會帶著小孩一同到工作場所，這現象也是到宅服務的教保員，最常遇到的窘境。

為了克服這項難題，早療據點改變作法，配合每個家庭作息，就地取材，完成早療任務，即使家人在務農，教保員則在田邊幫小孩上課，把學習與訓練都放入生活中，也就地取材來引導家長，一同教育如何邊工作邊提升小孩發展知能。

許廷安說，偏遠地區需早療的孩童，相較普遍來自隔代教養、新移民家庭或弱勢家庭，有時並非孩童先天缺陷，而是家庭能給予孩童學習與教養的能力較薄弱，因此，多半是後天環境帶來的影響。

伊甸基金會從1998年辦理旗山早療中心，轄下還有六龜、甲仙兩處早療服務據點，共協助大旗山9個區域的孩童進行療育工作，至今已邁入第23年，每年約服務400個慢飛天使家庭，尚有5%的孩子需要到宅療育服務。