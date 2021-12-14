不辭辛勞！高雄旗山教保員每周入山拉慢飛天使一把

高雄山區多數孩童，易受家庭因素影響，忽視成長遲緩問題；高雄市政府社會局委託伊甸基金會辦理早療資源服務據點，考量部分家庭不易配合療育工作，便派出教保老師主動到宅，幫助慢飛天使學習也能跟得上同齡的孩子。

住在高雄甲仙小林村的慢飛天使「小蓉」（化名），兩歲時，父親因病過世，母親是新住民，不懂中文，為不讓小蓉成長落後，由北高雄家扶中心轉介到伊甸基金會，加入早療資源服務據點，但因交通不便時間配合不易，家人難以接送孩童參與早療。

考量山區有許多家庭有同樣困境，伊甸基金會受市府社會局兒童福利服務中心委託，辦理甲仙早療資源服務據點，展開一對一到宅療育，幫助有偏鄉地區家庭執行療育。

到宅療育的教保老師李淑萍，曾在旗山早療中心擔任日托班教保老師，後來轉調為甲仙早療資源服務據點，並加入到宅療育服務行列，在杉林、甲仙及那瑪夏等偏鄉照顧發展遲緩兒。

為了排除到宅服務可能遇上困難，即使深山電話訊號不良，李淑萍仍透過手機錄下語音和孩子家長的溝通，即使每天上山下山舟車勞頓，仍耐心且細心協助家長指導居家療育技巧。

從旗山到甲仙，李淑萍在教保領域已有7年經驗，至今累計幫助至少60名孩童，且每年都會幫助偏鄉16名偏鄉慢飛天使，為這些家庭克服困難，自己也從未放棄，更珍惜這份能助人的力量。

旗山基金會表示，多數慢飛家庭，經訪視與教育引導，在與家人的陪同下，有助於孩童認知、語言理解及表達能力有大幅進步，學習也能跟得上同齡的孩子。