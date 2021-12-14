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2022台灣燈會在高雄 巨型海怪爬上駁二碼頭發光

中央社 / 高雄14電

2022台灣燈會在高雄，位於駁二藝術特區大港橋前的燈會新作品「大海怪幻想曲」今天啟用，有如一隻大海怪從高雄港爬上岸，8隻觸手前端連著大鼓，打擊鼓面，就能讓海怪發光。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，「大海怪幻想曲」作品強調互動性，只要動手打擊鐵桶鼓面，幻彩燈光便會沿著觸手向上傳導到海怪的頭部。

高雄市文化局長王文翠說，來自澳洲的「Amigo&Amigo燈光互動設計工作室」以製作大型燈光互動裝置為特色，作品常被賦予頑皮童趣的性格，「大海怪幻想曲」首次於2017年繽紛雪梨燈光音樂節亮相，這次邀請大海怪落腳高雄港碼頭邊，歡迎民眾來敲打，感受沉浸式的互動體驗。

高雄市副市長史哲表示，「大海怪幻想曲」邀民眾動手拍打鼓面，也象徵在鼓聲節奏與燈光炫彩效果中重振旗鼓，振奮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的疲憊，希望從中尋回被打亂的生活節奏，重拾希望，樂觀面對未知的挑戰。

文化局表示，「大海怪幻想曲」以充滿童趣互動為作品特色，8隻觸手串連著8個鐵桶做成的大鼓，長達100公尺的LED燈條，組成一隻巨型海怪，只要一打鼓，作品就會發光，今天在大港橋前方空地開放民眾體驗。

文化局 高雄市 台灣燈會

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