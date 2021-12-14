高雄輕軌C17至C20站12/16加入營運 票價不變

高雄環狀輕軌持續推進，高市府今天宣布，C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站16日下午5時起正式加入營運，服務範圍可由現行23站增為26站，票價則維持不變。

高雄市捷運局上午發布新聞稿表示，高雄環狀輕軌C17-C20路段完成履勘後，交通部12月3日發布營運許可函，市府定於12月16日下午5時整開始正式加入營運，至於票價部分則維持不變。

捷運局表示，輕軌C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站路段營運通車後，路網從C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C20台鐵美術館站，營運路線將由原先12.8公里延長至14.7公里，服務範圍由現行23站增為26站。

捷運局指出，首班車及末班車維持目前上午6時30分及晚上10時由端點站發車，尖峰時段平日上午6時30分至8時30分及下午4時30分至6時30分、假日下午1時至6時，班距為10分鐘；離峰時段則維持15分鐘班距。

捷運局表示，路線延長，但響應綠能運輸，持續推廣搭乘輕軌，輕軌票價仍維持不變，採上車刷卡的單一費率收費，使用電子票證及Line Pay乘車碼收費新台幣10元（包含團體票），購買紙票者30元。

捷運局指出，民眾可使用一卡通、悠遊卡、愛金卡等電子票證，於車站月台購買單程票、MeN Go月票及Line Pay乘車碼等多元付費方式搭乘。另博愛、敬老身分的民眾，可免購票、免過卡免費搭乘。

捷運局強調，輕軌團隊已做好準備面對12月下旬緊接而來的耶誕假期與跨年輸運，明年台灣燈會也將在高雄登場，屆時輕軌可讓更多市民或外地遊客，經由軌道交通轉乘，到駁二及港區遊憩。