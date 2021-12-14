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高雄輕軌終於開到美術館站！C17至C20站16日通車
高雄輕軌C17至C20站確定在12月16日下午5點加入營運，乘客可從Ｃ17鼓山區公所站，繼續搭往C18鼓山站、C19馬卡道站，至C20台鐵美術館站。票價部分維持不變，全線採單一票價，紙票30元、刷電子票證10元、優待票10元。營運路線拉長為14.7公里，範圍從23站增為26站，串聯駁二與美術館園區兩地。
高市捷運工程局表示，輕軌C17-C20路段營運通車後，路網從C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C20台鐵美術館站，首班車及末班車維持目前早上6點半及晚上10點由端點站發車。
上周已有高雄相關臉書粉絲專頁公布通車好消息，不少網友都說，輕軌終於開到美術館站了，以後要去美術館不用再辛苦轉乘公車。
捷運局吳義隆局長表示，C17-C20路段自完工以來，順利通過初勘與履勘等檢驗，市民對通車日期也殷殷期盼，輕軌團隊已經做好準備面對年底緊接而來的耶誕假期與跨年輸運。明年度台灣燈會在高雄也即將登場，輕軌將可轉乘台鐵美術館站及鼓山站等快捷站區，讓更多市民、遊客，經由方便的軌道交通轉乘到駁二及港區遊憩。
捷運局表示，雖然路線延長，但為響應綠能運輸，持續推廣搭乘高雄輕軌，輕軌票價仍維持不變，採單一費率收費（上車刷卡），使用電子票證及Line Pay乘車碼收費10元（包含團體票）。購買紙票者30元，希望民眾多加運用或使用電子票證／電子支付。另輕軌也推出便民搭乘服務，只要具博愛（身障人士）、敬老身分的民眾，免購票、免過卡即可免費搭乘高雄輕軌。
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