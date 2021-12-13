城中城災後2個月 他懷抱助人信念 慰問金創業賣麵線

高雄城中城大火釀46死43傷，傷者已全數出院，由社會局協助媒合住處，展開新生活。31歲張姓男子在火災中吸入性嗆傷，出院後學習煮麵線糊，想將30多萬慰問金用來創業，自立勇敢精神，讓一路陪伴的社工直呼感動。

張男原本在屏東從事園藝業，大火前2天，才和室友以每月5000元租金住進城中城，怎料剛入住就遇火災，深刻感受人生無常。他回顧，當晚他和室友被濃煙嗆醒，從11樓套房逃往頂樓等待救援。張男住院5天，室友傷勢較嚴重，一度住進加護病房。

市府對罹難者、傷者啟動一對一服務，陪伴張姓男子的是左營社會福利中心社工許曉玫，許表示，張男出院第一句話便告訴她，很感謝各界關懷，若有需要志工人力，他想回饋盡一分力。

在乾媽等長輩鼓勵他，張姓男子決定將慰問金用來創業，他正向學習煮麵線糊，準備在前鎮區光華夜市開店。他今天將親手煮的麵線糊獻給一路陪伴的許曉玫，張男說，希望有機會能請市長陳其邁等人嘗嘗他的「重生麵線糊」。

張姓男子向乾媽、乾阿嬤學手藝，陳姓乾媽觀察，張男是很能吃苦的孩子，做事態度踏實，相信他做生意一定能成功。

傷者依據受傷程度可獲5萬至40萬不等慰問金，46名罹難者各獲400萬元，依法律領受人順位，已發出41人，有2名陸籍人士持續進行關係認證程序。