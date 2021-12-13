快訊

公投搞得像選舉一樣不累嗎？ 侯友宜晚間千字文表態了

19歲少女挑戰獨駕飛機環遊世界 14日飛抵台灣

城中城災後2個月 他懷抱助人信念 慰問金創業賣麵線

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
31歲張姓男子在城中城大火中歷劫歸來，即將開店賣麵線糊，他說，想請市長陳其邁、社工等一路協助的人品嘗，表達感激之情。記者王慧瑛／攝影
31歲張姓男子在城中城大火中歷劫歸來，即將開店賣麵線糊，他說，想請市長陳其邁、社工等一路協助的人品嘗，表達感激之情。記者王慧瑛／攝影

高雄城中城大火釀46死43傷，傷者已全數出院，由社會局協助媒合住處，展開新生活。31歲張姓男子在火災中吸入性嗆傷，出院後學習煮麵線糊，想將30多萬慰問金用來創業，自立勇敢精神，讓一路陪伴的社工直呼感動。

張男原本在屏東從事園藝業，大火前2天，才和室友以每月5000元租金住進城中城，怎料剛入住就遇火災，深刻感受人生無常。他回顧，當晚他和室友被濃煙嗆醒，從11樓套房逃往頂樓等待救援。張男住院5天，室友傷勢較嚴重，一度住進加護病房。

市府對罹難者、傷者啟動一對一服務，陪伴張姓男子的是左營社會福利中心社工許曉玫，許表示，張男出院第一句話便告訴她，很感謝各界關懷，若有需要志工人力，他想回饋盡一分力。

在乾媽等長輩鼓勵他，張姓男子決定將慰問金用來創業，他正向學習煮麵線糊，準備在前鎮區光華夜市開店。他今天將親手煮的麵線糊獻給一路陪伴的許曉玫，張男說，希望有機會能請市長陳其邁等人嘗嘗他的「重生麵線糊」。

張姓男子向乾媽、乾阿嬤學手藝，陳姓乾媽觀察，張男是很能吃苦的孩子，做事態度踏實，相信他做生意一定能成功。

傷者依據受傷程度可獲5萬至40萬不等慰問金，46名罹難者各獲400萬元，依法律領受人順位，已發出41人，有2名陸籍人士持續進行關係認證程序。

城中城事件社會救助金專戶委員會訂出捐款運用原則，分別是罹難者及傷者慰助金76％、租屋依親補助14％，另外10%用於緊急旅館安置、醫療費用、喪葬費用等罹難者家屬及受災者必要協助。社會局表示，整體善款約4.1億，罹難者、傷者慰問金是否再加發，要經委員會討論，運用原則不變，就是全數用來照顧受災者。

31歲張姓男子（右）在城中城大火逃過一劫，他向長輩學煮麵線糊，準備將30多萬慰問金用來創業開店。記者王慧瑛／攝影
31歲張姓男子（右）在城中城大火逃過一劫，他向長輩學煮麵線糊，準備將30多萬慰問金用來創業開店。記者王慧瑛／攝影
31歲張姓男子（右）心存感激，他今天將熱騰騰麵線糊獻給一路扶持他的社工許曉玫。記者王慧瑛／攝影
31歲張姓男子（右）心存感激，他今天將熱騰騰麵線糊獻給一路扶持他的社工許曉玫。記者王慧瑛／攝影
31歲張姓男子在城中城大火中歷劫歸來，即將開店賣麵線糊展開新人生。記者王慧瑛／攝影
31歲張姓男子在城中城大火中歷劫歸來，即將開店賣麵線糊展開新人生。記者王慧瑛／攝影
31歲張姓男子（右）在城中城大火逃過一劫，他向長輩學煮麵線糊，準備將30多萬慰問金用來創業開店。記者王慧瑛／攝影
31歲張姓男子（右）在城中城大火逃過一劫，他向長輩學煮麵線糊，準備將30多萬慰問金用來創業開店。記者王慧瑛／攝影

室友 社工

延伸閱讀

火災後無力經營 保護傘餐廳卸下招牌

高市補助裝設「三燈二器」 增強大樓火災預防

城中城16日開拆 地方倡議派出所進駐 市府回應了

文化部所屬展館首次發生大火 李永得：一周內提報告

相關新聞

城中城災後2個月 他懷抱助人信念 慰問金創業賣麵線

高雄城中城大火釀46死43傷，傷者已全數出院，由社會局協助媒合住處，展開新生活。31歲張姓男子在火災中吸入性嗆傷，出院後...

高市2022年曆明起免費索取 手繪記錄城市蛻變

高雄市政府今公開2022高雄市年曆設計，以動感及柔彩Q版等手繪風格，呈現「高雄城市百景人情」及「鐵路綠廊道」等2款主題，...

澎湖縣府、議會訪台南 全國最高的雷射水舞噴泉將亮相

澎湖縣政府及澎湖縣議會參訪友誼城市暨環保設施觀摩考察團，今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲率團參訪台南市議會，議長郭信良率全...

澎縣府跨海考察環保園區 駁縣內紅羅水潭將填垃圾

澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲今率府會人員赴台南市城西環保園區考察機械化垃圾分選設備，盼提升資源回收量能，降低紅羅轉運場垃...

網友指控澎湖縣政府用垃圾回填水潭 縣府發聲明澄清

日前有網友指控，澎湖縣政府要用垃圾填滿湖西紅羅廢棄磚窯後方兩處水潭，對此，縣府今天澄清，該處為早年遭盜採土石所遺留，基於...

高雄招商再傳捷報 德商「台灣默克」加碼投資

高雄招商頻傳捷報，德商「台灣默克」14日將宣布在高雄加碼投資，市長陳其邁將出席見證。市府透露，12月會有非常多招商好消息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。