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高市2022年曆明起免費索取 手繪記錄城市蛻變

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
2022高雄市手繪年曆。圖／高雄市政府提供
2022高雄市手繪年曆。圖／高雄市政府提供

高雄市政府今公開2022高雄市年曆設計，以動感及柔彩Q版等手繪風格，呈現「高雄城市百景人情」及「鐵路綠廊道」等2款主題，手繪年曆從明天早上9點開始，在市府四維及鳳山行政中心和38個區公所同步開放索取。高市長陳其邁表示，手繪年曆記錄高雄的城市蛻變，包括高雄車站重回城市中軸線、鐵路綠廊道完工啟用、輕軌逐步成圓以及高雄流行音樂中心開幕、2022台灣燈會重返高雄等。

2022高雄市手繪年曆有2款主題，「高雄城市百景人情」以動感手繪風，展現高雄流行音樂中心開幕及高雄火車站搬遷回城市中軸線，並以燈塔強化海洋意象，隱喻2022台灣燈會在高雄；「鐵路綠廊道」則以柔彩Q版風格，繪出鐵路地下化後，從舊鐵道搖身一變成為美麗新公園，增加市民生活與休憩的空間，享樂慢活時光。

陳其邁表示，希望透過手繪畫作的年曆，與市民一起見證改變中的高雄，也對高雄迎向2022年獻上祝福。

年曆數量有限，送完為止。另外因應年節將近，高市府也規畫一系列年節小物準備提供給市民朋友，如水果月曆、春聯、及小紅包等，希望能和市民朋友一起邁向新年，過好年。

2022高雄市手繪年曆。圖／高雄市政府提供
2022高雄市手繪年曆。圖／高雄市政府提供

手繪 台灣燈會 高雄市

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