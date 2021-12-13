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完成金門新生兒轉送 飛特立醫療專機再添佳話

中央社 / 金門縣13日電

飛特立航空公司今天表示，自3年前緊急醫療專機進駐金門，每年執行任務約百趟次，昨天成功執行使用保溫箱的新生兒醫療轉送。為政府對離島居民醫療照顧的用心再添佳話。

飛特立航空金門地區備勤醫療專機自民國107年啟動，金門站副主任黃金燕接受中央社記者訪問時表示，醫療專機備勤小組昨天上午接獲空審中心通知執行後送台灣任務，對象是衛生福利部金門醫院剛出生的嬰兒，因出現呼吸窘迫情況，必須後送台灣處理。

在黃金燕與飛特立航空運務、機務人員及金門醫院醫護陪同及縣府志工協助下，歷經約45分鐘航程，終於把保溫箱裡的小嬰兒安全送到台北。

黃金燕說，飛特立航空是目前亞洲唯一擁有自屬國際商務及醫療專機的救援團隊，所屬Phenom 300型醫療噴射專機全年長駐金門備勤，大幅縮短醫療後送黃金時間並提升轉送過程舒適度。3年來，每年執行任務約百趟次，平均每個月10趟次。除了醫療後送，也包括家寧返鄉任務。

為了滿足金門醫療需求，黃金燕表示，配合金門縣府及金門醫院規劃，飛特立協助完成航空認證，金門醫院增加保溫箱、主動脈內氣球幫浦、葉克膜等轉送裝備，讓金門民眾的醫療品質、權益更有保障。

黃金燕並指出，這次作業是飛特立進駐金門備勤後，第4次的新生嬰兒保溫箱轉送。

金門 專機 嬰兒

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