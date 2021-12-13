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澎湖縣府、議會訪台南 全國最高的雷射水舞噴泉將亮相

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
澎湖縣政府及縣議會參訪友誼城市暨環保設施觀摩考察團，今天下午參訪台南市議會，受到熱烈歡迎。記者鄭惠仁／攝影
澎湖縣政府及縣議會參訪友誼城市暨環保設施觀摩考察團，今天下午參訪台南市議會，受到熱烈歡迎。記者鄭惠仁／攝影

澎湖縣政府及澎湖縣議會參訪友誼城市暨環保設施觀摩考察團，今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲率團參訪台南市議會，議長郭信良率全體員工於大廳夾道歡迎遠客，並介紹南市的燈會活動，歡迎澎湖縣民來台南玩。

澎湖縣觀摩考察團抵達後，郭信良帶著參訪團參觀議會，旁聽臨時會預算審查及觀賞剛完工的燈光水舞音響表演，水舞秀會隨著音樂節奏搖曳，訪客稱許連連。

郭信良議長表示，今日正好是台南市議會第10次臨時會開議，因台南市明年度預算高達1020億元，加上議員對於預算審查非常仔細，在第6次定期會只審完3分之1，因而加開臨時會審查預算。

郭信良議長也向賴峰偉、劉陳昭玲，及副縣長洪慶鷲、副議長陳雙全介紹即將在月底舉辦，正緊鑼密鼓布置中的花燈。郭信良說，由市議會及市府共同主辦的「福至平安春來喜樂」感恩系列活動將在12月24日至1月2日舉行，活動內容包括平安祈福燈會、幸福滿園迎豐年展覽、全國學生儀隊競賽等。

另台南市議會率全國縣市議會之先的亮化工程已完工，將推出夜間雷射燈光水舞秀，更有全國最高、達40米的噴泉，一定要來參觀，保證不虛此行。

郭信良 台南 澎湖 賴峰偉

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