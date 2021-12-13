澎縣府跨海考察環保園區 駁縣內紅羅水潭將填垃圾

澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲今率府會人員赴台南市城西環保園區考察機械化垃圾分選設備，盼提升資源回收量能，降低紅羅轉運場垃圾量。但縣內卻傳出縣府將用垃圾填滿湖西紅羅廢棄磚窯後方兩處水潭，澎縣府對此表示，水潭是早年盜採土石所遺留，基於安全將公告為土石方收容場，並非回填垃圾，此事會由警察局調查散布不實消息者的動機。

澎湖縣每天約產出60公噸垃圾，縣內因未設置廢棄物處理設施，且掩埋剩餘容量吃緊，一直依賴外縣市代為焚化處理，但各縣市焚化廠面臨歲修，造成垃圾轉運困難，垃圾現堆積於轉運場。為此，澎縣府短期規畫劃機械分選前處理，未來則依中央央「轉廢為能」政策，以減少垃圾委外運輸及焚化處理成本，並推動資源垃圾回收再利用。

賴峰偉表示，澎湖2004年與台南締結友誼城市，當時市長許添財效法澎湖的「青青草園」，澎湖則學習台南的「環保騎士」，現在澎湖希望引入垃圾分選設備的經驗，規劃利用機械分選的方式預先處理市區垃圾，經過壓縮包膜程序將垃圾減積再打包堆置，維護環境。據台南城西環保園區經驗，每月可處理4000噸垃圾篩分、打包，減少55%垃圾掩埋體積，減少84%焚化量。

澎縣府與議會為縣內垃圾問題跨海找解方，卻有民眾在網路傳布，澎縣府要用垃圾填滿湖西紅羅廢棄磚窯後方水潭，縣府對此斥為不實，並表示將由警察局調查不實消息來源及動機。

澎縣工務處表示，紅羅土石方收容回填場將於程序完備後公告，啟用後僅能收容轄內營建工程產出的剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等資源，絕無謠傳的回填垃圾。