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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

屏東首支輪椅壘球隊成立 「脊時出擊」迎戰全國好手

中央社 / 屏東縣13日電

屏東縣首支身心障礙輪椅壘球隊今天成立，由一群熱愛運動的脊損傷友組成，命名為「脊時出擊」隊，結合國際身心障礙日，12月19日在屏東河濱公園舉辦全國輪椅壘球邀請賽，將迎戰全國好手。

屏東「脊時出擊」輪椅壘球隊員皆是脊髓損傷者，目前球隊共有約10多人，是國內第1支由地方政府支持的輪椅壘球隊，並透過屏東縣政府及財團法人屏東縣畢嘉士社會福利基金會等單位，募集100萬元，添購7台專業運動輪椅，讓選手在運動的過程中更加安全。

屏東縣脊髓損傷者協會理事長黃俞榕表示，原先從事冷凍工廠工人，多年前因為一場車禍，導致下半身癱瘓，不能面對自己癱瘓的事實，在家蹲了3年，無法走出戶外，因為沒辦法承受他人「有沒有好一點」的問候語，「因為這對受傷的我們來說，都是很大的壓力」。

黃俞榕說，在家人的鼓勵下，漸漸揮別陰影，踏出戶外，也接觸到打羽球的傷友，因為自己還沒有受傷前就喜歡壘球運動，不論拾起壘球用力擲出或是奮力揮棒，都讓他透過運動恢復信心，也多了與社會、人群接觸的機會。

結合國際身心障礙日，12月19日將在屏東縣河濱公園舉行輪椅壘球賽，屏東首度成立的「脊時出擊」將迎戰新北桃園、高雄等3支隊伍，黃俞榕則說「有信心！」

屏東縣長潘孟安表示，輪椅壘球隊的成立，從無到有，這是所有參與人員一同打造出來的成果，屏東縣政府會持續且積極推動身心障礙者各項平等及友善參與措施，讓屏東縣成為民眾都能安居樂業的友善城市。

屏東縣政府 桃園 新北 潘孟安

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