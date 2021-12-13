高雄招商再傳捷報 德商「台灣默克」加碼投資

高雄招商頻傳捷報，德商「台灣默克」14日將宣布在高雄加碼投資，市長陳其邁將出席見證。市府透露，12月會有非常多招商好消息，市府努力建構友善投資環境，逐步開花結果，現在是前進高雄最佳時機，台積電發揮「母雞帶小雞」效應，相關產業鏈相繼進駐、擴張，顯示對高雄投資環境條件有信心。

台積電投資高雄後，陳其邁多次說，「14日還有一家世界大廠會宣布投資高雄」。陳其邁今早參加高市府績優基層人員表揚活動仍守口如瓶，「明天就知道了。」

已在南科高雄園區（路科）設廠的台灣賽孚思半導體化學材料廠，在2015年已被德商默克（MERCK）集團收購。默克在去年11月就曾宣布將加碼投資高雄，分五年擴大高雄路竹廠規模，預計將增加40％到50％的產能及人力。2017年默克已投資一億元，在高雄建立默克首座亞洲積體電路（IC）材料應用研究與開發中心，開發薄膜奈米製程沉積材料和半導體封裝材料。

除了高科技產品，台灣默克也跨足醫療保健、生命科學等產業，與工研院、國家衛生研究院都有製藥與培育和癌症檢測、治療等。

另聯發科董事長與陳其邁都是雄中出身，相互熟稔，聯發科也在台積電供應鏈內，是市府積極招手對象。

台積電宣布進駐高雄後，周圍左營楠梓及橋頭等地房價直直漲，有網友看屋多時，在台積電設廠前簽約，事後短短一個月房價漲幅勝過一年。高雄市11月房屋交易移轉數為4715棟，月增高達15.6%、年增26.1%，也創新高。

陳其邁積極爭取指標性半導體大廠到高雄，「電話打到蔡總統都快翻臉」，政壇人士觀察，市府團隊強打「招商牌」，不斷釋出投資利多，陳其邁努力端出有感政績，展現2022連任求勝鬥志。