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屏縣濫用藥物檢測實驗室今揭牌 縮短檢驗分析時效

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。記者劉星君／攝影
屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。記者劉星君／攝影

因應國內濫用藥物年齡層下降及積極查緝毒品屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用。縣長潘孟安說，過去縣府查緝毒品時需委請外縣市機關單位鑑驗，耗時1至2個月，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。

今天舉行揭牌啟用，屏東縣地檢署主任檢察官陳建州、縣調查站主任蔡健崇、縣警察局長劉印宮等檢警調單位出席，屏檢主任檢察官陳建州說，感謝縣長支持實驗室成立，毒品檢驗多數委外大學、醫院、檢驗中心，但行政流程受制於人，會影響打擊毒品犯罪效率成效，他在高雄時曾發生過，委外合約搞不定，條件談不攏，所有毒品案件驗尿、驗毒都卡在那邊。

潘孟安說，2014年底他就任屏東縣長，2015年主動拜訪屏東地檢署，與檢調單位合作成立食安、環安、治安平台，有效打擊犯罪，讓人民住安心安全、安居樂業。但近年新興毒品層出不窮，須仰仗儀器才能檢測，為掌握偵辦時間，縣府從去年開始籌畫「濫用藥物檢測實驗室」，展現維護治安決心

屏縣檢驗中心指出，縣警局2020年毒品尿液檢驗有3千件，濫用藥物檢測實驗室配置全自動生化分析儀（EIA）、液相層析串聯式質譜儀（LC/MS/MS）及氣相層析串聯式質譜儀（GC/MS/MS），未來漸進購置各項新型精密檢驗儀器，強化毒品檢驗設備，建構具國家級規模實驗室，提供更多樣的毒品檢測服務及更精準的檢驗數據，檢驗品質嚴謹把關。

縣府在2017年成立屏東縣檢驗中心，是全國第一個成立縣級檢驗中心的縣市，推動各項食品安全及生產管理措施，近年陸續添購設備與人力，2020年增設「異味官能測定」檢驗室，並培訓聞臭師加強環安稽查，今年更成立「濫用藥物檢測實驗室」，運用精密檢驗儀器快速準確分析各項傳統及新興毒品，讓檢警即時遏止毒品氾濫。

屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。記者劉星君／攝影
屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。記者劉星君／攝影
屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。記者劉星君／攝影
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屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。記者劉星君／攝影
屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。記者劉星君／攝影
屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。記者劉星君／攝影
屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。記者劉星君／攝影

毒品 屏東縣 潘孟安

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