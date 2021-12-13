中山大學攜手西維吉尼亞大學 共推優華語計畫

中山大學校長鄭英耀與美國西維吉尼亞大學校長視訊簽約，將共同推動「優華語計畫」，除提供雙邊師生各項語言教學優惠和鼓勵，也將安排獎學金學生進入台灣中小學支援雙語教育。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，校長鄭英耀與美國西維吉尼亞大學（West Virginia University）校長Gordon Gee視訊簽約，將共同推動「優華語計畫」。

中山大學表示，計畫合作項目包括送華語教學人員赴西維大任教，並設置「台灣優華語獎學金」，鼓勵西維大優秀學生來台研習華語文，也安排獲獎學金的學生進入台灣當地中小學支援雙語教育計畫。

西維大則提供赴美任教的中山華語教師免學雜費修讀碩士學位及教學津貼，學生赴該校則可擔任華語教學助理、免費進修英語。

線上簽約當日由兩校長親自簽署，駐美國代表處副代表鄭榮俊也出席參與。明年春季班將來校的第一批西維大學生透過影片表示非常期待來台，並且除了學習華語、選修中山大學正式課程外，也很興奮將參與台灣中小學生英語學習計畫。

鄭英耀指出，除了與西維大合作，中山大學今年6月也與美國喬治梅森大學（George Mason University）簽訂合作備忘錄，9月已選送一名優秀華語教師赴美任教，明年喬治梅森大學也將選送學生以優華獎生身分至中山研習華語，同時進入台灣中小學支援雙語教育計畫。

中山大學表示，與美國西維吉尼亞大學及喬治梅森大學建立合作關係，除協助對方學生外語學習、提升雙邊國際合作量能，也將國際化能量帶進中小學校園，共同培育下一世代雙語人才。