快訊

第22號颱風「雷伊」生成 最新路徑、對台影響曝光

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以「護理師男友身分」接種

高市補助裝設「三燈二器」 增強大樓火災預防

中央社 / 高雄13日電

高雄「城中城」火災後，高市消防局針對消防設備不合格的高風險大樓，除要求限期改善，也推動「三燈二器」專案，補助裝設緊急照明燈、住宅用火災警報器等，補強消防設備不足。

高雄市消防局今天發布新聞稿表示，高市府為提升老舊集合住宅大樓公共安全，針對市內所有集合住宅及住商混合大樓，進行全面逐棟檢視及聯合稽查。

消防局指出，截至今天為止，已與高雄市工務局聯合檢查市內800多棟大樓，並針對消防設備不合格者，規劃補助裝設「緊急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、住宅用火災警報器及滅火器」的「三燈二器」專案。

消防局向中央社記者表示，若大樓有消防栓、灑水器、自動警報器等系統性消防設備不合格，除依法要求限期改善，也同步輔導補助裝設「三燈二器」。目前主要將屋齡20年以上、6樓以上大樓列為高風險的優先協助裝設對象。

消防局指出，裝設「三燈二器」是確保大樓在消防設備完成改善前，仍能透過暫時性替代方式，補強大樓消防設備不足，但大樓仍須限期完成改善。

高雄市消防局代理局長王志平今天也率隊前往鹽埕區老舊高風險大樓，執行消防安全設備改善措施。消防人員除協助住宅用火災警報器及滅火器的安裝、更換，也在現場向住戶宣導居家火災安全觀念。

消防局表示，盼透過改善措施與宣導，提升民眾對防火安全重視及生命財產自我守護觀念，也感謝區公所及義消的動員與協助，讓裝設任務更順遂。

高雄市長陳其邁也提醒市民，年節將近、天乾物燥，要記得留意用火、用電安全，降低火災風險。市府也會在政策規劃與補助方案上，全力協助與落實保障市民生命財產安全。

火災 高雄市

延伸閱讀

新竹消防員清砂惹議 徐國勇：會和地方協商

文化部所屬展館首次發生大火 李永得：一周內提報告

另類救火！彰化縣政府火速派任施順仁出任消防局長

任天堂將擴建京都總部大樓 藉此招募更多遊戲開發人員

相關新聞

港都裡的生態樂園 由解說員帶你深入壽山

位於高雄的壽山，從19世紀中期台灣開港通商以來，吸引西方博物學家與探險家走訪，像是英國領事兼鳥類學家史溫侯（Robert Swinhoe）、英國探險家兼通譯必麒麟

屏縣濫用藥物檢測實驗室今揭牌 縮短檢驗分析時效

因應國內濫用藥物年齡層下降及積極查緝毒品，屏東縣檢驗中心斥資3500萬元打造「濫用藥物檢測實驗室」，今舉行揭牌啟用。縣長...

國軍罐頭變身創意料理！ 高職生將野戰風味美食端上桌

高雄市教育局與樹德家商今天舉辦「全民國防創意罐頭料理競賽」，餐飲科學生利用這些帶有濃濃野戰風味的罐頭，加入個人創意及巧思...

高市府表揚績優基層人員 陳其邁：以人為本、視民如親

高雄市長陳其邁今天頒獎表揚50位來自各機關學校績優基層人員，他表示，過去一年高雄面臨很多挑戰，基層工作人員以人為本，視民...

高雄打造專業攝影棚迎公廣集團 議會暫擱置預算

高雄市力爭公廣集團在高雄設立南部台，今高雄市議會審議文化局「影視音服務暨體驗設備建置計畫」墊付案，此案將把高雄市立圖書館...

高雄溪埔派出所搬新家 舊址拆除變身小而美公園

高雄市大樹區溪埔派出所因建物老舊、空間不足，與市立圖書館大樹三館以共構方式興建，目前已完成搬遷，派出所原址拆除後，則轉化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。