高市補助裝設「三燈二器」 增強大樓火災預防

高雄「城中城」火災後，高市消防局針對消防設備不合格的高風險大樓，除要求限期改善，也推動「三燈二器」專案，補助裝設緊急照明燈、住宅用火災警報器等，補強消防設備不足。

高雄市消防局今天發布新聞稿表示，高市府為提升老舊集合住宅大樓公共安全，針對市內所有集合住宅及住商混合大樓，進行全面逐棟檢視及聯合稽查。

消防局指出，截至今天為止，已與高雄市工務局聯合檢查市內800多棟大樓，並針對消防設備不合格者，規劃補助裝設「緊急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、住宅用火災警報器及滅火器」的「三燈二器」專案。

消防局向中央社記者表示，若大樓有消防栓、灑水器、自動警報器等系統性消防設備不合格，除依法要求限期改善，也同步輔導補助裝設「三燈二器」。目前主要將屋齡20年以上、6樓以上大樓列為高風險的優先協助裝設對象。

消防局指出，裝設「三燈二器」是確保大樓在消防設備完成改善前，仍能透過暫時性替代方式，補強大樓消防設備不足，但大樓仍須限期完成改善。

高雄市消防局代理局長王志平今天也率隊前往鹽埕區老舊高風險大樓，執行消防安全設備改善措施。消防人員除協助住宅用火災警報器及滅火器的安裝、更換，也在現場向住戶宣導居家火災安全觀念。

消防局表示，盼透過改善措施與宣導，提升民眾對防火安全重視及生命財產自我守護觀念，也感謝區公所及義消的動員與協助，讓裝設任務更順遂。

高雄市長陳其邁也提醒市民，年節將近、天乾物燥，要記得留意用火、用電安全，降低火災風險。市府也會在政策規劃與補助方案上，全力協助與落實保障市民生命財產安全。