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高市府表揚績優基層人員 陳其邁：以人為本、視民如親
高雄市長陳其邁今天頒獎表揚50位來自各機關學校績優基層人員，他表示，過去一年高雄面臨很多挑戰，基層工作人員以人為本，視民如親，把高雄市民當成家人，他也代表市民朋友向基層同仁表達感謝。
陳其邁表示，高雄從三月缺水到五月疫情，以及推動各項市政建設、招商引資，在緊緊緊市政推動過程中，所有基層同仁都非常辛苦，且在面臨城中城大火事件時，給予罹難者家屬或是受傷者最大的協助及陪伴，這種感情的投入，以人為本，視民如親，他以基層人員為榮。
陳其邁說，疫情期間，同仁不分局處全部動起來，讓他印象深刻的是鳳山衛生所長在當時全面施打疫苗時，堅守崗位做到退休前最後一天；一位隸屬觀光局的同仁，在退休前三天自願請調到高雄展覽館疫苗施打站，希望在退休前留下最美好的回憶。
今天表揚的50位基層人員，是由近9千名基層同仁中脫穎而出，包括35名績優職工及15名績優臨時人員，陳其邁頒發「雙手捧稻穀」為意象的獎座，並頒贈獎金1萬元。
民政局員工黃美玉因公務趕往機關途中，遭遇車禍導致粉碎性骨折，療養中仍協助處理行政事務，只復健4個月就回歸工作崗位。在工務局違章處理大隊服務40年的陳正雄，曾參與高雄氣爆搶救行列，並以自身拆除經驗傳承新進人員熟悉工作。地政員測量助理歐子郁，編寫操作手冊教新進人員操作儀器，上山下海進行測量作業。
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