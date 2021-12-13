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高雄打造專業攝影棚迎公廣集團 議會暫擱置預算

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會審議文化局「影視音服務暨體驗設備建置計畫」墊付案。記者林巧璉／攝影
高雄市議會審議文化局「影視音服務暨體驗設備建置計畫」墊付案。記者林巧璉／攝影

高雄市力爭公廣集團在高雄設立南部台，今高雄市議會審議文化局「影視音服務暨體驗設備建置計畫」墊付案，此案將把高雄市立圖書館總館小劇場改為專業攝影棚，總經費6257餘萬元。議員關心設備未來的維管以及後續人才培育等狀況，但目前計畫書未完善規畫，議員提擱置，希望文化局提完整計畫再審議。

此案中央補助4380萬元，市府配合款為1877萬元。議員郭建盟、邱于軒、李雅靜等人質疑，如果攝影棚等設備未來僅有公廣集團可用，全數經費應由中央出資，不該再有市府配額款。高市文化局長王文翠表示，市府配合款部分會使用在其他總圖設備、空間等改善，一樣是高雄市得利。

議員邱于軒則說，大家都樂見公廣集團在高雄，「沒有人想擋預算，不希望被扣帽子」。邱于軒提出擱置，她認為，文化局應把人才培育、設備維管等狀況規畫完整後，再行審議，「只要計畫完善一定支持到底」。議員李雅靜附議後，此案擱置。

議員林于凱指出，此計畫書不見完整的完整的育成計畫、及市府與公廣集團的公廣集團的權利義務規畫。長期以來高雄都希望公廣集團在南部設置設置攝影棚，只要是因為南部南部廣告媒體從業人員在地就業機會少，相關學系畢業的學生只能往北漂，高市府有不少案子甚至需要找台北團隊，這些都是長期的南北不均導致。「這個計畫可以讓高雄把影音人才留下來，產生人才磁吸效應。」

林于凱說，高雄影音創作者在假日必須接婚禮攝影、網紅外拍等工作，才能支應他們追求影視創作的夢想。議員黃捷也表示，公廣集團落腳高雄可減少南北資訊落差，中央補助補助設置硬體設施，未來製播的內容都是高雄、南部共有的，希望此案獲得支持，不要被擋。

議員邱俊憲表示，未來攝影棚歸市府所有，甚至可向公廣集團收取設備、場地租用等。但也提醒市府應注意，原有的總圖小劇場改為專業攝影棚後，原先使用的團體、民眾權益是否受損。王文翠表示，高雄仍有足夠的劇場空間可供使用。

高雄市議會審議文化局「影視音服務暨體驗設備建置計畫」墊付案。記者林巧璉／攝影
高雄市議會審議文化局「影視音服務暨體驗設備建置計畫」墊付案。記者林巧璉／攝影

公廣集團 文化局

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