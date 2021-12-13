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又有半導體大廠投資高雄 陳其邁：14日就知道

中央社 / 高雄13日電

高市府積極爭取中華職棒第6隊落腳高雄，高雄市長陳其邁今天說，正在「鴨子划水」努力中，等時機成熟再對外報告。陳其邁也預告，明天還會有半導體材料大廠宣布加碼投資高雄。

中華職棒有望成立第6隊，繼已進行過加盟簡報的中華電信，中職會長蔡其昌昨天也證實，台鋼也有透過間接管道積極詢問相關事宜，但尚未與聯盟正式接觸。

高市府爭取職棒第6隊落腳高雄，陳其邁今天上午出席高市府績優基層人員表揚活動，會前接受媒體聯訪時說，市府不斷努力催生，不過「我們還要繼續努力，時機成熟再向大家報告，鴨子划水，我們努力做好準備。」

陳其邁並預告指出，明天會有一家半導體大廠宣布在高雄加碼投資，「這是在半導體材料來說，非常大的廠商，明天到了就知道了。」

陳其邁說，全球供應鏈重組，半導體產業加速布局，高雄有良好的投資環境，高市府與中央也通力合作，打造最有效率的行政服務，所以現在「投資高雄正當時」，近日也會有系統整合商會宣布進駐高雄亞洲新灣區。

陳其邁 半導體

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