快訊

龍捲風完美夾殺？肯塔基蠟燭工廠的死亡陷阱與奇蹟

獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2～5元　3套餐反變便宜

高雄溪埔派出所搬新家 舊址拆除變身小而美公園

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高市大樹區溪埔派出所搬遷後，原址拆除進行綠美化，轉為鄰里公園，嘉惠社區。圖／高市工務局提供
高市大樹區溪埔派出所搬遷後，原址拆除進行綠美化，轉為鄰里公園，嘉惠社區。圖／高市工務局提供

高雄市大樹區溪埔派出所因建物老舊、空間不足，與市立圖書館大樹三館以共構方式興建，目前已完成搬遷，派出所原址拆除後，則轉化為公園，未來大樹區將再增一處綠意空間供民眾休憩。

高市工務局表示，原溪埔派出所因建物老舊，耐震力有疑慮，基於安全及員警辦公需求，市府決意與市立圖書館大樹三館共構興建，新建派出所已完成搬遷，舊派出所則拆除建成公園。

溪埔派出所原址屬於台糖土地，占地0.19公頃，老建物拆除後，市府續租用土地綠美化，新植的樹木包括印度紫檀、桃花心木、烏桕等樹種，具有遮蔭、開花景觀及色彩調節等功能。

考量到民眾休閒及運動需求，這處公園建置有休憩步道、座椅、園燈及體健設施等，已開放使用，居民增添一處休閒空間。

圖書館 印度 綠美化

延伸閱讀

少女心噴發！史戴利口罩將參加高雄美容展 新品花色首度亮相發售

影／台鋼有意組第六隊？陳其邁：高雄鴨子划水做好準備

公投周六登場 藍綠高雄拚車隊掃街催票

高雄跨年卡司 曾沛慈、炎亞綸、陳芳語齊聚首

相關新聞

港都裡的生態樂園 由解說員帶你深入壽山

位於高雄的壽山，從19世紀中期台灣開港通商以來，吸引西方博物學家與探險家走訪，像是英國領事兼鳥類學家史溫侯（Robert Swinhoe）、英國探險家兼通譯必麒麟

高雄打造專業攝影棚迎公廣集團 議會暫擱置預算

高雄市力爭公廣集團在高雄設立南部台，今高雄市議會審議文化局「影視音服務暨體驗設備建置計畫」墊付案，此案將把高雄市立圖書館...

高雄溪埔派出所搬新家 舊址拆除變身小而美公園

高雄市大樹區溪埔派出所因建物老舊、空間不足，與市立圖書館大樹三館以共構方式興建，目前已完成搬遷，派出所原址拆除後，則轉化...

潘孟安首度表態挺周春米 莊瑞雄、鍾佳濱都回應了

屏東縣長潘孟安昨天出席「4個不同意、台灣更有力」公投說明會，首度公開表態，下屆屏東縣長接班人「唯一支持周春米」。投入民進...

影／台鋼有意組第六隊？陳其邁：高雄鴨子划水做好準備

中信兄弟隊昨晚舉辦封王慶功宴，老闆辜仲諒爆料台灣鋼鐵也有意成為中華職棒第六隊，中職聯盟會長蔡其昌證實。積極爭取第六隊落腳...

公投周六登場 藍綠高雄拚車隊掃街催票

公投本周六登場，此次公投高雄市共有235萬餘人具有投票資格，最後一周藍綠陣營都選擇車隊掃街，國民黨主席朱立倫16日上午將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。