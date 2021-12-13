高雄溪埔派出所搬新家 舊址拆除變身小而美公園
高雄市大樹區溪埔派出所因建物老舊、空間不足，與市立圖書館大樹三館以共構方式興建，目前已完成搬遷，派出所原址拆除後，則轉化為公園，未來大樹區將再增一處綠意空間供民眾休憩。
高市工務局表示，原溪埔派出所因建物老舊，耐震力有疑慮，基於安全及員警辦公需求，市府決意與市立圖書館大樹三館共構興建，新建派出所已完成搬遷，舊派出所則拆除建成公園。
溪埔派出所原址屬於台糖土地，占地0.19公頃，老建物拆除後，市府續租用土地綠美化，新植的樹木包括印度紫檀、桃花心木、烏桕等樹種，具有遮蔭、開花景觀及色彩調節等功能。
考量到民眾休閒及運動需求，這處公園建置有休憩步道、座椅、園燈及體健設施等，已開放使用，居民增添一處休閒空間。
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