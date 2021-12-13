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潘孟安首度表態挺周春米 莊瑞雄、鍾佳濱都回應了

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
屏東縣長潘孟安。本報資料照片
屏東縣長潘孟安。本報資料照片

屏東縣潘孟安昨天出席「4個不同意、台灣更有力」公投說明會，首度公開表態，下屆屏東縣長接班人「唯一支持周春米」。投入民進黨內初選的莊瑞雄與鍾佳濱都認為卸任縣長只有交棒問題，沒有所謂接班，才符合民主程序。周春米則表示，重點不是在說文解字打轉，潘孟安縣長表達的是希望縣政延續，可以交棒給為屏東努力付出最多的人。

莊瑞雄說，正當全黨為台灣的發展的公投案在共同打拚的時候，這個時候來發布所謂的接班，是不是急了點？如果過去他們敬愛的前縣長曹啟鴻也搞指定接班這回事的話，今天的縣長可能不是潘縣長。卸任的縣長其實只有交棒的問題，屏東的未來，是由大家共同來決定，不能被指定。

「民主傳統只有交棒、沒有接班。」鍾佳濱受訪時也指出，目前黨內還在進行初選，喊出接班不符合台灣社會對民主認知，很多人也都不熟悉；目前黨內還在進行初選，民進黨的傳統是黨提名的人選出爐後，就應全黨團結。

周春米表示，台灣是民主社會，民主社會下不會有人覺得誰是指定接棒，最重要的是縣民的認可，大家也都會繼續努力爭取縣民的支持，感謝潘孟安的肯定，相信選民也一定可以看見自己一路以來為屏東的努力與付出。

屏東縣 潘孟安 周春米

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