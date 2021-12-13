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影／台鋼有意組第六隊？陳其邁：高雄鴨子划水做好準備

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台鋼若組第六隊落腳何處？高雄市長陳其邁表示，高雄球迷多，爭取在地球隊是努力的目標，會鴨子划水努力做好準備。記者徐如宜／攝影
台鋼若組第六隊落腳何處？高雄市長陳其邁表示，高雄球迷多，爭取在地球隊是努力的目標，會鴨子划水努力做好準備。記者徐如宜／攝影

中信兄弟隊昨晚舉辦封王慶功宴，老闆辜仲諒爆料台灣鋼鐵也有意成為中華職棒第六隊，中職聯盟會長蔡其昌證實。積極爭取第六隊落腳高雄的市長陳其邁今天表示，高雄球迷多，爭取在地球隊是努力的目標，會鴨子划水努力做好準備。

先前傳出中華電信將組中職第六隊，高市府積極中華電信以高雄作為主場，中華電信也已看過澄清湖球場場地。陳其邁先前也表示，中華電信在亞洲新灣區作為最大的電信商，投資高雄發展5GAIoT新創園區，與市府已有非常緊密的合作。

關於台鋼有意籌組第六隊，陳其邁說，市府歡迎職棒或者籃球職業隊能落腳高雄，因為高雄喜歡棒球跟籃球比賽的球迷其實非常多。今年已經有兩家職籃在高雄，市府不斷努力催生，希望能讓高雄有一個在地的職棒球隊，一直是努力的目標。市府會繼續努力，時機成熟再向大家報告，鴨子划水，努力做好準備。

陳其邁 辜仲諒 澄清湖

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