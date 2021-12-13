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公投周六登場 藍綠高雄拚車隊掃街催票

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨17日則由中廣董事長趙少康接棒高雄掃街。圖為國民黨12月初高雄說明會。本報資料照
國民黨17日則由中廣董事長趙少康接棒高雄掃街。圖為國民黨12月初高雄說明會。本報資料照

公投本周六登場，此次公投高雄市共有235萬餘人具有投票資格，最後一周藍綠陣營都選擇車隊掃街，國民黨主席朱立倫16日上午將到高雄進行車隊掃街。17日則由中廣董事長趙少康接棒高雄掃街，希望催出同意票。綠營今天則由市議員擬參選人組成的「挺邁過半大聯盟」，在高市街頭以腳踏車和車隊掃街方式宣傳。

高雄市選委會表示，這次公投共有3萬餘名工作人員投入，各投開票所都設有檢疫站，如民眾當天測得額溫高於攝氏37.5度，就需使用特定圈票亭，不會混用到其他民眾使用的投票亭。選委會也呼籲民眾投票當天帶著通知單，事先熟讀四大公投案內容，都能加快投票速度。

今下午四點半，挺邁過半大聯盟成員黃偵琳、黃彥毓、蘇致榮、洪村銘、陳慶鴻、林慧欣、湯詠瑜等7人將騎著YouBike，車上插上「四個不同意 台灣更有力」公投宣傳旗出動宣傳。宣傳車隊則由高雄市文化中心出發，遊行至鐵道文化園區。

挺邁過半大聯盟表示，這個路線就是去年罷韓首次遊行的路線，希望在公投最後一周鳴起第一槍響，喚起高雄人再次勇敢決定未來的決心，催出四個不同意的投票率

國民黨高雄市黨部表示，16日除了朱立倫親自在高雄掃街外，當天下午藍營也將有全國路口同步街頭宣講的活動，黨籍議員在各選區內將同步在街頭宣講。市黨部呼籲民眾在本周六勇敢站出來支持四個同意，為台灣、為高雄、為自己的未來勇敢投下四個都同意，台灣才會更美麗。

公投 投票率 高雄市

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